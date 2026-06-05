Hành trình kỳ diệu của quả táo từ rừng núi Trung Á đến siêu thị toàn cầu

Từ những khu rừng hoang sơ ở Trung Á đến các vườn cây trải dài khắp thế giới, cây táo đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống con người.

Cây táo (Malus domestica) là một trong những loài cây ăn quả được trồng rộng rãi nhất trên Trái Đất. Ngày nay, rất khó để tưởng tượng một siêu thị không có táo, nhưng tổ tiên hoang dã của loại quả này từng chỉ mọc trong những khu rừng thuộc dãy Thiên Sơn ở khu vực Kazakhstan hiện nay. Nhiều nhà khoa học cho rằng loài táo hiện đại có nguồn gốc chủ yếu từ loài táo dại Malus sieversii, hiện vẫn còn tồn tại trong các khu rừng cổ xưa của Trung Á.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Con người bắt đầu thuần hóa táo từ hàng nghìn năm trước. Nhờ các tuyến thương mại cổ đại như Con đường Tơ lụa, hạt giống và cây táo dần được mang đến Trung Đông, châu Âu rồi lan rộng ra toàn thế giới. Trải qua nhiều thế kỷ lai tạo, hàng nghìn giống táo khác nhau đã ra đời, với đủ màu sắc, kích thước và hương vị.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là mỗi hạt táo đều mang một tổ hợp gen riêng biệt. Nếu gieo hạt từ một quả táo ngon, cây mọc lên thường sẽ cho quả khác hẳn cây mẹ. Chính vì vậy, phần lớn các giống táo thương mại hiện nay được nhân giống bằng phương pháp ghép cành thay vì gieo hạt. Nói cách khác, nhiều cây táo cùng một giống trên thế giới thực chất là những "bản sao sinh học" của cây gốc được chọn lọc từ nhiều năm trước.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Táo còn gắn liền với vô số câu chuyện văn hóa và lịch sử. Trong thần thoại Bắc Âu, những quả táo thần kỳ mang lại tuổi trẻ cho các vị thần. Trong truyền thuyết phương Tây, quả táo thường xuất hiện trong các câu chuyện về tri thức và sự cám dỗ. Một giai thoại nổi tiếng khác kể rằng nhà vật lý học vĩ đại Isaac Newton đã nảy ra ý tưởng về lực hấp dẫn khi nhìn thấy một quả táo rơi từ trên cây xuống, dù chi tiết chính xác của câu chuyện vẫn còn gây tranh luận.

Về mặt sinh học, cây táo là một kỳ quan của sự hợp tác tự nhiên. Hoa táo cần côn trùng, đặc biệt là ong, để thụ phấn hiệu quả. Mỗi mùa xuân, những vườn táo phủ kín hoa trắng và hồng nhạt không chỉ tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài thụ phấn.

Ngày nay, sản lượng táo toàn cầu đạt hàng chục triệu tấn mỗi năm. Táo được ăn tươi, làm nước ép, bánh ngọt, mứt và vô số sản phẩm thực phẩm khác. Từ những khu rừng cổ xưa ở Trung Á đến các trang trại hiện đại trên khắp thế giới, cây táo đã đồng hành cùng lịch sử nhân loại trong hàng thiên niên kỷ và vẫn tiếp tục là một trong những loài cây có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền văn minh của chúng ta.