Quang Minh sự nghiệp thăng hoa, tổ ấm viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan

Giải trí - Giới trẻ

Quang Minh liên tục xuất hiện trong các dự án mới. Ở phía sau ánh đèn, cuộc sống riêng của nam diễn viên cũng dần ổn định.

Thu Cúc (tổng hợp)
Quang Minh liên tục tham gia các dự án điện ảnh đáng chú ý. Ảnh: FB Quang Minh.
Trong “Đại tiệc trăng máu 8” vừa ra rạp, Quang Minh đảm nhận vai nhà sản xuất Cao Lương. Bên cạnh đó, anh còn góp mặt trong “Trùm Sò” – dự án ghi dấu quá trình làm việc nhiều thử thách về điều kiện ngoại cảnh và cường độ quay. Ảnh: FB Quang Minh.
Chia sẻ về hậu trường phim “Trùm Sò”, Quang Minh cho biết ê-kíp làm việc 33 ngày trên đồi, cạnh biển với thời tiết khắc nghiệt. “Quay xong phim, da của mọi người đều xuống màu, nhưng ai cũng vui vì sự hết lòng của cả đoàn, với mong muốn phim khi ra mắt sẽ làm hài lòng khán giả”, anh nói. Ảnh: FB Quang Minh.
Đáng chú ý, mới đây, trên truyền thông, Quang Minh cho biết, anh và Tăng Khánh Chi đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 sau khi có con trai chung. Tuy nhiên, cả hai chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Tăng Khánh Chi.
Trong các hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện lẫn đời thường với phong cách đồng điệu, giữ tương tác tự nhiên. Ảnh: FB Tăng Khánh Chi.
Cặp đôi ăn mặc đồng điệu tại một sự kiện ra mắt phim mới đây. Ảnh: FB Tăng Khánh Chi.
Đặc biệt, sự gắn kết của Quang Minh và Tăng Khánh Chi còn thể hiện rõ nét qua việc cùng nhau duy trì lối sống lành mạnh. Ảnh: FB Quang Minh.
Tăng Khánh Chi thường xuyên đồng hành bên Quang Minh trong các hoạt động thể thao.
Quang Minh sang Mỹ định cư vào năm 1990. Ít năm qua, nam diễn viên thường xuyên về nước sinh sống và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Quang Minh.
Xem video: "Nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ, anh chỉ tập trung đóng phim, không muốn bị khán giả bàn tán chuyện đời tư". Nguồn Tiền Phong ​
Bài liên quan

