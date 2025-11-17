[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của Quang Tuấn trước phim Truy tìm long diên hương

Chở được nhiều người, an toàn hơn, tốn chỉ 5,89 lít/100 km và giá từ 439 triệu đồng... Hyundai Accent chở đủ 5 người, tính chi phí nhiên liệu còn ít hơn xe máy.
Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Châu...đồng loạt khoe hình ảnh dự đám cưới Á hậu Tâm Như.
Hương Giang chuộng váy áo quyến rũ, cá tính còn Kiều Duy theo đuổi phong cách ngọt ngào khi tham gia hai cuộc thi khác nhau.
Trong đêm nhạc “Lời ca còn mãi” tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên, khán giả được chứng kiến những giây phút lắng đọng khi nhớ về người thầy tài hoa.
Lương Thùy Linh tranh thủ nếm thử món phở bò tim cật, trứng non nổi tiếng Hạ Long. Diễn viên Hương Giang tạo dáng nhí nhảnh trên đường phố Nhật Bản.
Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh, hiện tại làm Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân.
Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Lyly khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh chân dung cận cảnh, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp ngọt ngào và gương mặt thanh tú.
Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân – em gái Trấn Thành – vừa có màn "lên đồ" đầy ấn tượng trong chuyến du lịch Bangkok, Thái Lan.
Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa "đốn tim" người hâm mộ khi tung loạt ảnh mới trong chuyến du lịch Hàn Quốc.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi các fanpage lan truyền hình ảnh rapper Ogenus được một cô gái hôn má.
Mới đây, trợ lý của Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ rằng "nữ hoàng nội y" đã tăng 2kg thời gian gần đây.
Hoa hậu Kiều Duy căng thẳng, lo lắng, chực bật khóc nhưng cố gắng kìm nén trong khi chờ đến lượt thi National Costume ở Miss International 2025.
Hoa hậu Sella Trương giữ phong độ vững vàng với lối catwalk tiết chế nhưng sắc nét và vô cùng lôi cuốn.
Minh Phương, người đẹp sinh năm 2005, đăng quang ngôi vị cao nhất, đồng thời nhận giải Người đẹp có gương mặt đẹp nhất trong đêm chung kết.
Cặp đôi nghệ sĩ Quốc Cơ và Hồng Phượng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái theo đuổi đam mê của riêng mình.
Ngọc Thuận và Bích Ngọc ngày càng ngọt ngào, cuộc sống gia đình viên mãn, con gái đầu lòng chào đời năm 2024.
Mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli vừa đoạt giải Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch ở Miss International 2025.
Hương Giang tiết lộ lý do vì sao tỏ ra căng thẳng khi trình diễn áo tắm ở cuộc thi Miss Universe 2025.
Trần Minh Phương đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.
Kỷ niệm 20 năm yêu và 12 năm cưới, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi – Thuỷ Anh khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc, bền chặt sau hai thập kỷ đồng hành.
Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định đẳng cấp "Nữ hoàng giải trí". Diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng mẹ ba con đáng ngưỡng mộ.