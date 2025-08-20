Theo dõi từng ngày để kết thúc thai kỳ

Suốt hơn một tháng qua, các bác sĩ Khoa Sản bệnh và Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã nỗ lực theo dõi, điều trị tích cực để giữ gìn sự sống cho 2 em bé chào đời từ một sản phụ mang song thai.

Trong đó, có một em bé chậm tăng trưởng từ khi còn rất sớm, tiềm ẩn nhiều biến chứng sản khoa nghiêm trọng, đặc biệt đe dọa sức khoẻ và sự sống của em bé.

Ở tuổi 27, sản phụ T..T. T. (xã Tân Chân, tỉnh Nghệ An) vui mừng khi biết mình mang song thai. Ngày 27/6/2025, khi thai được 31 tuần 2 ngày, sản phụ tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và được phát hiện có sự chênh lệch rõ rệt về cân nặng giữa hai thai nhi. Thai thứ hai có biểu hiện chậm phát triển chọn lọc trong tử cung.

Trước nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng rõ rệt đến sức khoẻ em bé, chị T. được chỉ định nhập viện điều trị tại khoa Sản bệnh để theo dõi sát tình trạng thai kỳ.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành hội chẩn, thực hiện đầy đủ các thăm dò cần thiết như theo dõi tim thai - cơn co tử cung bằng monitor sản khoa và đặc biệt siêu âm đánh giá thai định kỳ kèm hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai hàng ngày.

Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ đã xây dựng phác đồ chăm sóc tối ưu, cân bằng giữa việc đảm bảo an toàn cho mẹ và kéo dài thời gian thai nhi phát triển trong bụng mẹ lâu nhất có thể.

Hành trình gian nan giữ thai song sinh, 1 bé chậm tăng trưởng nặng - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh cho biết, với những thai kỳ có yếu tố nguy cơ cao như song thai, việc theo dõi sát và can thiệp kịp thời có ý nghĩa sống còn đối với thai nhi. Đặc biệt những em bé chậm tăng trưởng trong tử cung thì các bác sĩ phải theo dõi liên tục từng ngày để đánh giá sức khoẻ em bé và cân nhắc tuổi thai phù hợp để kết thúc thai kỳ.

Khi các điều kiện cho phép và cân nhắc về tính an toàn, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ lấy thai chủ động. Ngày 29/7, bé gái 2,1 kg và bé trai 1,2 kg cất tiếng khóc chào đời.

Trẻ chào đời, hành trình giành sự sống chưa dừng lại

Ngay sau sinh, hành trình giành lại sự sống cho hai bé vẫn chưa dừng lại. Với tuổi thai non yếu 31 tuần, đặc biệt là bé trai chậm tăng trưởng, các em có nguy cơ cao đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Do đó, hai bé đã được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh để được chăm sóc đặc biệt.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp can thiệp chuyên sâu. Toàn bộ quá trình này được theo dõi chặt chẽ bằng các thiết bị hiện đại, phát hiện sớm mọi diễn biến bất thường và can thiệp kịp thời. Sau 3 tuần tích cực điều trị, 2 bé đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tiên lượng tốt.

Thành công của ca sinh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa hệ thống Sản - Sơ sinh của bệnh viện. Sự kết hợp chuyên môn này đã tạo nên một quy trình khép kín, từ khi mẹ mang thai đến khi các bé chào đời và được chăm sóc chuyên sâu.

Ngay từ khi phát hiện thai nhi có vấn đề, các bác sĩ Sản khoa đã hội chẩn với bác sĩ Sơ sinh để lên kế hoạch xử lý, chuẩn bị trước các phương án cấp cứu, và sẵn sàng nhân lực, thiết bị.

Sự phối hợp này tiếp tục được duy trì cho đến khi các bé chào đời, khi các bác sĩ Sơ sinh đã có mặt ngay lập tức tại phòng mổ để tiếp nhận, hồi sức và đưa bé đến khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh một cách an toàn và nhanh chóng nhất.

Sự kết hợp này chính là yếu tố then chốt giúp tối đa hóa cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh cho những em bé sinh non, nhẹ cân, hay có các vấn đề sức khỏe phức tạp.