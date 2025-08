Kỳ diệu 4 tháng giữ song thai của sản phụ 6 năm hiếm muộn

Sau 6 năm ròng rã tìm con, chị T.H.A (32 tuổi, Hà Nội) trải qua 4 tháng nằm viện với vô vàn thử thách để giữ trọn thai kỳ đôi. Mỗi ngày là một trận chiến, không chỉ với thuốc men mà còn bằng nghị lực và niềm tin không bao giờ tắt.

Mang thai đôi sau hành trình IVF, vợ chồng chị vỡ òa hạnh phúc khi biết tin đậu thai. Nhưng ở tuần 19, chị được chẩn đoán cổ tử cung ngắn và phải nhập viện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chị được chuyển ngay đến khoa Sản bệnh A4 để theo dõi sát sao. Chỉ sau hai ngày, cổ tử cung tụt từ 22mm xuống còn 13mm, báo hiệu nguy cơ sinh non cực cao.

TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4, đã tiến hành khâu vòng cổ tử cung và điều trị tích cực. Tuy nhiên, đến tuần 25, chị H.A bất ngờ sốt cao 39–40°C không rõ nguyên nhân, cổ tử cung tiếp tục tụt xuống chỉ còn 8mm. BS Đạt buộc phải khâu lại lần hai, quyết định quan trọng để bảo vệ thai kỳ.

Suốt 4 tháng tiếp theo, chị H.A đối mặt với nhiều khó khăn: tiền sử tiểu đường thai kỳ nên phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt, dị ứng băng dính khiến mỗi lần truyền thuốc tay đều ngứa rộp. Nhưng chưa khi nào chị bỏ cuộc, vì mỗi ngày giữ được con là một ngày đáng giá.

Hai bé chào đời khỏe mạnh, nặng 1,8 kg và 2,2 kg sau 4 tháng giữ thai - Ảnh BVCC

Tuần 28, sau xét nghiệm có nguy cơ sinh non cao, chị được tiêm trưởng thành phổi để đề phòng tình huống xấu nhất.

Đến tuần 30, những cơn gò liên tục khiến chị lo lắng, nhưng bác sĩ Đinh Trang đã trấn an: “Song thai 30 tuần đã tiêm trưởng thành phổi, có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ nuôi được”.

Câu nói ấy tiếp thêm sức mạnh cho chị, giúp chị vững vàng hơn trong hành trình giữ con.

Tuần 34, chị được dừng thuốc giảm co, và đến tuần 36, các bác sĩ quyết định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cao nhất cho mẹ và bé. Hai bé chào đời khỏe mạnh, nặng 1,8kg và 2,2kg. Dù phải chiếu đèn 6 ngày vì bất đồng nhóm máu, nhưng điều quan trọng nhất là các bé đều bình an.