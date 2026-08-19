Apple làm gì để AirPods có camera không "biến thái"?

AirPods mới của Apple, được tiết lộ sẽ tích hợp camera, dù chỉ mới là tin đồn đã bị nhiều người dùng lo lắng đặt cho cái tên "tai nghe biến thái".

Apple đang phát triển mẫu AirPods mới tích hợp camera đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và đặt biệt danh cho sản phẩm này là "Tai nghe biến thái".

Được tích hợp camera có làm cho AirPods thế hệ mới trở thành "Tai nghe biến thái"?

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng những lo ngại này có thể bị thổi phồng. Theo các nguồn tin, camera trên AirPods chủ yếu phục vụ các tính năng như nhận diện cử chỉ, hỗ trợ thực tế tăng cường (AR) và cải thiện trải nghiệm người dùng, thay vì ghi hình lén lút.

Hiện nay, các thiết bị đeo thông minh tích hợp camera và AI đang gặp phải vấn đề về hình ảnh trong mắt công chúng. Bê bối gửi cả video cảnh sẽ của người dùng mà kính Ray-Ban của Meta đã thực sự tạo ra thảm họa "nhãn tiền".

Vì vậy, thông tin Apple đang chuẩn bị ra mắt AirPods tích hợp camera dường như đi ngược lại với định hướng xây dựng hình ảnh là một công ty công nghệ chú trọng quyền riêng tư của “Táo khuyết”.

Apple vốn nổi tiếng với các chính sách bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt, nên nhiều khả năng hãng sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng camera vào mục đích xấu.

Ngoài ra, thiết kế của AirPods cũng khiến việc quay lén trở nên khó khăn hơn so với các thiết bị khác. Các chuyên gia nhận định, nếu được triển khai đúng cách, AirPods tích hợp camera có thể mở ra nhiều ứng dụng hữu ích mà không làm gia tăng nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư như nhiều người lo ngại.

Như vậy, dù vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng có cơ sở để tin rằng AirPods gắn camera của Apple sẽ không trở thành "tai nghe biến thái" như một số ý kiến lo sợ.

Chiếc AirPod với "trí tuệ thị giác" xuất hiện trong video ẩn bên trong iOS 27 Beta.

Những tin đồn về chiếc AirPods này đã được xác nhận qua đoạn video được phát hiện trong bản macOS 26.7 RC (viết tắt của “release candidate”, tức phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi phát hành chính thức).

Đoạn video, do nhà nghiên cứu Aaron Perris tìm thấy, cho thấy một người đàn ông cầm một cuốn sách trong khi đang đeo AirPods và dường như đang trò chuyện với Siri về cuốn sách đó.

Bản ghi âm đi kèm video nói: “Với Trí tuệ Thị giác, thế giới của bạn trở nên có thể lưu giữ. Thấy điều gì bạn thích? Chỉ cần yêu cầu tôi lưu lại cho sau này.”

Việc bổ sung camera vào tai nghe không dây nổi tiếng này còn được xác nhận qua đoạn mã đề cập đến lỗi “Hair Detected” (Phát hiện tóc), cảnh báo người dùng khi tóc che mất camera của AirPods.

Nếu không được triển khai hợp lý, việc ra mắt thiết bị này có thể gây phản tác dụng cho Apple. Đối với một công ty xây dựng thương hiệu dựa trên sự tin tưởng, đây là một canh bạc lớn hơn nhiều so với các lần nâng cấp phần cứng thông thường của Apple.

Những bê bối như của Meta Ray-Ban đã khiến nhiều người dùng lo sợ các thiết bị "biến thái".

Hiện tại, AirPods là phụ kiện đơn giản cho iPhone mà người dùng có thể đeo cả ngày mà không cần suy nghĩ. Sự thay đổi này có thể khiến mọi người chú ý hơn, tự hỏi liệu người đối diện có đang bí mật ghi hình mình hay không.

Tuy nhiên, Apple dường như đã tính toán kỹ lưỡng, dựa trên các báo cáo trước đó. Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, AirPods tích hợp camera sẽ không thể ghi lại hình ảnh hay video.

Gurman cho biết: "Các camera này về cơ bản đóng vai trò như “đôi mắt” cho trợ lý ảo Siri và không được thiết kế để chụp ảnh hay quay video. Chúng nằm ở cả 2 bên cho phép thiết bị thu thập thông tin hình ảnh ở độ phân giải thấp".

Nói cách khác, mục tiêu không phải biến một trong những phụ kiện bán chạy nhất của Apple thành thiết bị giám sát, tránh biến chúng thành “tai nghe biến thái”. Thay vào đó, Apple muốn cung cấp cho người dùng AirPods một cách tương tác mới với Siri AI vừa được nâng cấp, dự kiến ra mắt vào tháng 9 cùng iOS 27 và các bản cập nhật phần mềm khác.

Điều này đồng nghĩa, người dùng AirPods có thể nhìn vào một vật thể như trong video bị rò rỉ, hoặc các nguyên liệu nấu ăn và đơn giản yêu cầu Siri hỗ trợ. Tính năng này cũng có thể hữu ích khi chỉ đường đi bộ từng bước khi di chuyển trong thành phố lạ.

Không một ai muốn vật dụng công nghệ của mình hoặc đối diện với vật dụng mang theo phiền toái về quyền riêng tư.

Về mặt chiến lược, Apple kỳ vọng tính năng này sẽ thúc đẩy người dùng hướng tới một tương lai không cần màn hình, hoặc ít nhất là giảm bớt việc phải lấy iPhone ra trong ngày.

Bằng cách tích hợp AI vào một thiết bị đeo phổ biến và đã được xã hội chấp nhận, khách hàng của Apple có thể tương tác với thế giới xung quanh một cách tự nhiên hơn thay vì cứ dán mắt vào màn hình phát sáng.

Tuy nhiên, vẫn còn một điểm đáng chú ý. AirPods mới sẽ có đèn LED báo hiệu khi thiết bị đang chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên đám mây. Dù đây là bước đi đúng đắn về minh bạch và quyền riêng tư, đèn LED này lại khiến AirPods dễ bị xếp chung với các thiết bị đeo AI khác đang bị công chúng nghi ngờ.

Apple có thể kiểm soát chức năng của camera, nhưng khó kiểm soát được suy nghĩ của người dùng về chúng. Người dùng đều phải chờ thêm các thông tin chi tiết từ chính Apple, các nhà phân tích và thậm chí là ...hacker để đưa ra nhận định.