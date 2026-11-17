Hiện nhiều bậc cha mẹ ra sức bắt con ăn, uống sữa, bổ sung canxi ...để mong con cao lớn vượt trội? Điều này có đúng?

Bổ sung đủ chất, không chạy theo thực phẩm tăng chiều cao

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, các chuyên gia dinh dưỡng bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó di truyền giữ vai trò quan trọng nhưng không quyết định hoàn toàn. Chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe trong suốt quá trình phát triển đều góp phần giúp trẻ đạt được tiềm năng tăng trưởng.

Đặc biệt, dinh dưỡng cần được chú trọng từ những năm đầu đời.

Dinh dưỡng giúp tăng chiều cao cho trẻ - Ảnh minh họa nguồn Internet

Các chuyên gia phân tích, từ thời kỳ bào thai, hai năm đầu đời đến giai đoạn trẻ em và tuổi dậy thì, nhu cầu dinh dưỡng cũng như tốc độ tăng trưởng có sự thay đổi đáng kể. Đặc biệt, hai năm đầu đời và tuổi dậy thì là những giai đoạn tăng trưởng nhanh, đòi hỏi trẻ được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp và theo dõi thường xuyên.

Mỗi trẻ có tốc độ phát triển riêng. Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ căn cứ vào một con số chiều cao cố định hoặc so sánh con với bạn bè cùng tuổi để đánh giá trẻ phát triển tốt hay chậm. Việc theo dõi chiều cao, cân nặng trên biểu đồ tăng trưởng phù hợp với tuổi và giới giúp nhận diện sớm những bất thường.

Một chế độ ăn đa dạng, cân đối và đủ năng lượng theo nhu cầu từng lứa tuổi là nền tảng quan trọng hỗ trợ trẻ phát triển thể chất. Trong đó, một số chất dinh dưỡng cần được chú trọng.

Chất đạm (protein): có trong thịt, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu, đóng vai trò cần thiết trong quá trình hình thành, phát triển các mô của cơ thể.

Canxi: góp phần xây dựng xương và răng. Sữa, chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn được xương và một số loại rau xanh là những nguồn cung cấp canxi trong khẩu phần.

Vitamin D: hỗ trợ hấp thu canxi và quá trình khoáng hóa xương. Vitamin này có trong cá béo, lòng đỏ trứng và một số thực phẩm được tăng cường vitamin D.

Ngoài ra, kẽm, sắt, vitamin A, vitamin C, phốt pho và magiê cũng tham gia vào các quá trình sinh lý liên quan đến tăng trưởng.

Tuy nhiên, bổ sung dinh dưỡng không đồng nghĩa với việc sử dụng càng nhiều càng tốt. Việc dùng chế phẩm canxi, vitamin D cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của trẻ và tư vấn của nhân viên y tế. Tự ý bổ sung liều cao với mong muốn trẻ cao nhanh hơn không phải giải pháp phù hợp.

﻿ Hình minh họa BVCC

Vận động và giấc ngủ góp phần hỗ trợ tăng trưởng

Đặc biệt bên cạnh dinh dưỡng, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hoạt động thể lực phù hợp giúp trẻ phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe xương và cơ. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ chạy nhảy, bơi lội, đạp xe, chơi bóng hoặc tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp với độ tuổi và thể trạng.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ từ 5–17 tuổi nên đạt trung bình ít nhất 60 phút hoạt động thể lực cường độ vừa đến mạnh mỗi ngày trong tuần, đồng thời có hoạt động tăng cường cơ và xương ít nhất 3 ngày/tuần.

Giấc ngủ cũng cần được quan tâm. Cha mẹ nên giúp trẻ duy trì giờ ngủ đều đặn, bảo đảm thời gian ngủ phù hợp với lứa tuổi, hạn chế thức khuya và tạo môi trường nghỉ ngơi thuận lợi.

"có một loại thực phẩm, chế phẩm bổ sung hay bài tập đơn lẻ nào bảo đảm giúp trẻ cao vượt trội. Điều quan trọng là xây dựng thói quen chăm sóc khoa học, kiên trì và phù hợp với từng trẻ. Khi được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và theo dõi sức khỏe thường xuyên, trẻ có cơ hội phát huy tốt hơn tiềm năng tăng trưởng chiều cao của mình", các chuyên gia bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhấn mạnh.

Dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ phát triển chiều cao - Ảnh minh họa nguồn Internet