3 cây cảnh đặt trên bàn làm việc tịnh tâm, dưỡng trí, sự nghiệp vững vàng

3 cây cảnh sinh ra để dành cho bàn làm việc. Mỗi cây mang một vẻ đẹp riêng và một tầng ý nghĩa phong thủy riêng, vừa để ngắm, vừa để dưỡng tâm.

Có những căn phòng làm việc không cần phải rộng. Chỉ cần một chiếc bàn gỗ cũ, một chồng sách đã ngả màu thời gian, một ấm trà còn ấm và một chậu cây nhỏ ở góc bàn là đã đủ để người ngồi trong đó cảm thấy an yên. Cái an yên ấy không đến từ sự sang trọng, mà đến từ sự vừa đủ.

Người học giả không cần một thứ cây rực rỡ để khoe khoang, mà cần một thứ cây biết lặng im, biết bầu bạn. Lại sợ rằng mình bận rộn, hay quên tưới, cây sẽ héo, sẽ chết, để lại trong lòng một chút áy náy không đáng có.

Dưới đây là 3 cây cảnh sinh ra để dành cho bàn làm việc. Mỗi cây mang một vẻ đẹp riêng và một tầng ý nghĩa phong thủy riêng, vừa để ngắm, vừa để dưỡng tâm.

1. Cây cảnh: Thủy xương bồ - Lễ vật tinh tế trên bàn học giả

Thủy xương bồ (Acorus calamus), còn gọi là thạch xương bồ, vốn chỉ là một loài cỏ dại mọc bên bờ nước. Nhưng khi được đưa lên bàn của người đọc sách, nó bỗng trở thành một vật phẩm thanh nhã bậc nhất.

Lá của cây cảnh nhỏ, dày, mọc thành từng cụm như một thảm cỏ thu nhỏ. Màu xanh của nó không phải là màu xanh non mơn mởn, cũng không phải màu xanh đậm nặng nề, mà là một màu xanh nhạt, mát và sạch, nhìn vào thấy lòng dịu lại.

Cây cảnh không vươn cao, không xòe rộng, chỉ đứng yên ở đó, khiêm tốn và ngay ngắn, như phong thái của một người quân tử: không tranh giành, không phô trương.

Người xưa đặt xương bồ trên bàn không phải để khoe của, mà để nhắc mình giữ tâm trong sạch. Xương bồ sống gần nước mà không ướt, ở nơi ẩm thấp mà không thối, lá vẫn thơm tho, xanh tốt.

Đó là hình ảnh của người học giả giữa đời: ở trong trần thế mà không bị trần thế làm vẩn đục.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh thuỷ xương bồ

Về phong thủy, thủy xương bồ thuộc hành Thủy, mang năng lượng của sự tĩnh lặng và trí tuệ. Đặt một chậu nhỏ bên cạnh khay trà hay góc bàn làm việc, nó giúp làm mềm đi khí cứng của bàn ghế, sách vở, máy móc, giúp đầu óc bớt căng thẳng, suy nghĩ trở nên mạch lạc hơn.

Khi đọc sách mệt mỏi, chỉ cần liếc nhìn cụm lá xanh mơn mởn ấy, sự bồn chồn trong lòng cũng tự nhiên tan đi một nửa.

Cây cảnh này cũng rất dễ tính.

Cách chăm sóc cây cảnh thuỷ xương bồ

Cây cảnh này cũng rất dễ tính. Nó chịu bóng râm tốt, chỉ cần ánh sáng gián tiếp trong phòng là đủ, không cần mang ra phơi nắng. Đất chỉ cần tơi xốp, giàu mùn, thậm chí trồng trong rêu hay sỏi nhỏ cũng sống được.

Chỉ cần tưới nước khi mặt đất đã khô, đừng để úng nước là cây sẽ sống khỏe. Nếu lá mọc dài quá, cứ cắt tỉa nhẹ nhàng. Càng cắt, cây càng mọc dày, càng thêm vẻ mảnh mai, duyên dáng.

Chăm một chậu xương bồ, thực ra là đang học cách sống chậm. Không vội, không ép, cứ để cây cảnh xanh theo cách của nó.

Cây cảnh rất thấp

2. Cây cảnh: Trúc tăm - Khu rừng thu nhỏ trong lòng bàn tay

Nếu xương bồ là sự tĩnh lặng của nước, thì trúc tăm là sự thanh cao của rừng tre.

Trúc tăm, tên khoa học là trúc cảnh mini, thuộc họ Hòa thảo. Thân của nó nhỏ như chiếc tăm, mảnh mai nhưng cứng cáp, mọc thành từng bụi dày, xanh mướt quanh năm.

Điều đặc biệt là cây cảnh rất thấp, chỉ cao chừng hơn mười phân, vừa vặn đặt trong một chiếc chậu nhỏ bằng lòng bàn tay. Đặt một chậu trúc tăm trên giá sách hay góc bàn, ta như đang mang cả một khu rừng tre hoang dã thu nhỏ về đặt trong phòng mình.

Cây cảnh đầy khí chất

Lá trúc tăm mỏng, nhẹ, mỗi khi có gió thoảng qua lại khẽ đung đưa, tạo nên một cảnh tượng rất đỗi bình yên. Nó không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại khiến căn phòng trở nên có sinh khí hơn hẳn so với những vật trang trí lạnh lẽo, vô hồn.

Người xưa yêu tre, bởi tre thẳng mà không cứng, mềm mà không gãy, rỗng ruột mà vẫn đứng vững giữa gió bão.

Trúc tăm tuy nhỏ, nhưng vẫn giữ trọn khí chất ấy. Nó là biểu tượng của người quân tử: ngay thẳng, kiên định, biết cúi mình khi cần mà không bao giờ đánh mất gốc rễ.

Cây cảnh mang ý nghĩa đoàn kết

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh trúc tăm

Về phong thủy, trúc thuộc hành Mộc, chủ về sinh trưởng, học vấn và sự thăng tiến. Đặt trúc tăm trên bàn làm việc mang ý nghĩa cầu mong sự nghiệp vững vàng, học hành tiến bộ, tâm tính kiên nhẫn.

Một khóm trúc nhỏ nhưng mọc thành bụi, còn mang ý nghĩa đoàn kết, sum vầy, gia đình hòa thuận, bạn bè gắn bó.

Đối với người làm việc trí óc, nhìn thấy trúc mỗi ngày là một cách tự nhắc mình: hãy sống như tre, càng cao càng phải giữ mình khiêm tốn, càng gặp gió càng phải giữ mình vững vàng.

Cây cảnh không kén đất

Cách chăm sóc cây cảnh trúc tăm

Trúc tăm cũng là loài cây rất dễ chăm. Cây cảnh không kén đất, đất trồng thông thường trộn thêm chút cát cho tơi xốp là đủ. Nó ưa ánh sáng gián tiếp, sáng sủa, kỵ nắng gắt trực tiếp vì nắng gắt sẽ làm đầu lá khô vàng.

Chỉ cần tưới đẫm khi đất đã khô, không cần chăm sóc mỗi ngày, người mới bắt đầu cũng có thể trồng thành công. Nếu bụi trúc mọc quá dày, có thể tách ra thành nhiều chậu nhỏ, đặt ở khắp nơi trong nhà, mỗi nơi lại có thêm một chút xanh.

Hai chậu trúc đặt so le, một cao một thấp, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn đã thấy lòng nhẹ nhõm. Đó là cái đẹp không cần tô vẽ, chỉ cần đúng chỗ là đủ.

Lá của cây cảnh như những cây thông

3. Cây cảnh: Cỏ phục sinh - Phong cách Thiền tĩnh lặng

Loài cây thứ ba có một cái tên nghe đã thấy nhiều triết lý: cỏ hồi sinh, còn gọi là quyển bá. Nhìn bề ngoài, cây cảnh khá xù xì.

Lá của cây cảnh như những cây thông nhỏ li ti, xếp chồng lên nhau. Khi thiếu nước, nó cuộn tròn lại thành một quả cầu khô, nâu sẫm, giống như một nắm tay đã héo. Nhìn lúc ấy, ai cũng tưởng nó đã chết.

Nhưng chỉ cần tưới nước, sau nửa ngày, nó lại từ từ bung ra, trở lại màu xanh tươi tốt như chưa từng héo úa. Cái khoảnh khắc từ khô héo đến hồi sinh ấy mang một vẻ đẹp thiền định rất đặc biệt, vừa kỳ lạ, vừa khiến người ta phải suy ngẫm.

Cỏ hồi sinh là báu vật dành cho những người bận rộn hay đãng trí. Nó hầu như không có yêu cầu gì về đất, cát sỏi cũng sống được, thậm chí có thể gắn trực tiếp lên đá để tạo cảnh.

Cây cảnh cỏ hồi sinh mang ý nghĩa mạnh mẽ

Cây cảnh không cần tưới thường xuyên, đất hơi khô một chút lại càng tốt. Tưới nhiều quá, rễ lại dễ thối. Cứ để nó khô, rồi lại tưới, nó sẽ tự mình diễn một vòng tuần hoàn của sự sống.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh cỏ hồi sinh

Về phong thủy, cỏ hồi sinh mang ý nghĩa mạnh mẽ nhất trong ba loài cây này: sự tái sinh, sự bền bỉ và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Trong đời người, ai cũng có những lúc khô héo, mệt mỏi, tưởng chừng như không còn sức lực để bước tiếp.

Cây cảnh cỏ hồi sinh đặt trên bàn làm việc như một lời nhắc nhở thầm lặng: chỉ cần gốc rễ còn đó, chỉ cần trong lòng còn một chút ẩm ướt của hy vọng, thì sau cơn khô hạn, sự sống vẫn có thể quay trở lại.

Chỉ tưới khi đất đã khô hẳn

Nó thuộc hành Mộc nhưng lại mang trong mình tính Thổ của sự chịu đựng và tính Thủy của sự hồi sinh. Đặt nó trong phòng làm việc giúp cân bằng năng lượng, hóa giải sự căng thẳng, mang lại cảm giác an ổn và bền bỉ.

Đối với người đang gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé khô héo rồi lại xanh tươi, lòng người cũng sẽ bớt nản chí hơn, sẽ học được cách chờ đợi và tin tưởng vào sự trở lại của mình.

Cách chăm sóc cây cảnh cỏ hồi sinh

Cách chăm cây cảnh cỏ hồi sinh cũng giản đơn như triết lý của nó. Đặt cây nơi có ánh sáng khuếch tán, có thể chịu được nắng nhẹ. Chỉ tưới khi đất đã khô hẳn.

Cây cảnh cỏ phục sinh dạy ta sự bền bỉ

Đừng hoảng hốt khi thấy nó cuộn tròn, khô héo. Chỉ cần tưới đẫm, để nước ngấm từ từ, nó sẽ tự hồi phục. Sự dẻo dai của nó vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta.

Tóm lại, đặt cây trong phòng làm việc không bao giờ chỉ là để trang trí hay để tạo ra một phong cách nào đó.

Khi đọc sách mệt mỏi, khi ngồi làm việc quá lâu, một chút màu xanh có thể giúp tâm trí thư thái. Khi tưới cây, khi tỉa lá, ta có thể tạm gác lại công việc, để đầu óc được nghỉ ngơi trong giây lát.

Thủy xương bồ dạy ta sự thanh sạch. Trúc tăm dạy ta sự ngay thẳng và khiêm tốn. Cỏ phục sinh dạy ta sự bền bỉ và niềm tin vào sự trở lại.

Cây cảnh như chỗ để cho tâm hồn được thở

Ba cây cảnh, ba bài học, nhưng đều chung một điểm: sống chậm, sống ít mà sâu, sống khiêm nhường mà vẫn đầy sức sống. Chúng không tốn nhiều tiền, không tốn nhiều công sức, nhưng lại có thể mang đến cho phòng làm việc một vẻ thanh lịch rất riêng.

Một chậu cây nhỏ không chiếm nhiều diện tích, nhưng nó có thể mang lại một chút sức sống dịu nhẹ cho một ngày ảm đạm. Và đối với một người học giả, một người làm việc bằng trí óc, như vậy đã là đủ.

Bởi cuối cùng, bàn làm việc không cần phải lộng lẫy. Chỉ cần có một chỗ cho cây xanh, là đã có một chỗ cho tâm hồn được thở.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc