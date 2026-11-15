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[GALLERY] BAIC Xingtan 5X ra mắt - SUV phong cách Defender, từ 500 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] BAIC Xingtan 5X ra mắt - SUV phong cách Defender, từ 500 triệu đồng

BAIC vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 5 chỗ Xingtan 5X mang dáng dấp Defender, dùng công nghệ Huawei. Xe có hai tùy chọn thuần điện và hybrid sạc ngoài.

Nguyễn Anh
Xingtan là thương hiệu con mới của Beijing Off-road của tập đoàn BAIC và mẫu 5X chính là sản phẩm thương mại đầu tiên. Được định vị là mẫu xe gia đình đa dụng phục vụ cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn những chuyến dã ngoại cuối tuần, Xingtan 5X sở hữu phong cách tạo hình vuông vức thường được giới quan sát so sánh với mẫu xe địa hình hạng sang Land Rover Defender.
Xingtan là thương hiệu con mới của Beijing Off-road của tập đoàn BAIC và mẫu 5X chính là sản phẩm thương mại đầu tiên. Được định vị là mẫu xe gia đình đa dụng phục vụ cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn những chuyến dã ngoại cuối tuần, Xingtan 5X sở hữu phong cách tạo hình vuông vức thường được giới quan sát so sánh với mẫu xe địa hình hạng sang Land Rover Defender.
Tại Trung Quốc, xe được phân phối với tổng cộng 7 phiên bản, gồm 3 biến thể thuần điện (EV) và 4 biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV). Giá bán niêm yết dao động từ 129.900 đến 174.900 NDT (tương đương 500,96 - 674,43 triệu đồng). Trong thời gian ưu đãi, khách hàng đổi xe cũ bất kỳ thương hiệu nào còn được hỗ trợ thêm 3.000 NDT.
Tại Trung Quốc, xe được phân phối với tổng cộng 7 phiên bản, gồm 3 biến thể thuần điện (EV) và 4 biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV). Giá bán niêm yết dao động từ 129.900 đến 174.900 NDT (tương đương 500,96 - 674,43 triệu đồng). Trong thời gian ưu đãi, khách hàng đổi xe cũ bất kỳ thương hiệu nào còn được hỗ trợ thêm 3.000 NDT.
BAIC Xingtan 5X 2027 có chiều dài 4.865 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.910 mm và trục cơ sở đạt 2.875 mm. Khi lắp thêm tùy chọn lốp dự phòng gắn trên cửa hậu, chiều dài tổng thể tăng lên mức 5.005 mm, chỉ ngắn hơn 13 mm so với Land Rover Defender 110 bản gắn lốp sau và tương đương mẫu BYD Ti7.
BAIC Xingtan 5X 2027 có chiều dài 4.865 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.910 mm và trục cơ sở đạt 2.875 mm. Khi lắp thêm tùy chọn lốp dự phòng gắn trên cửa hậu, chiều dài tổng thể tăng lên mức 5.005 mm, chỉ ngắn hơn 13 mm so với Land Rover Defender 110 bản gắn lốp sau và tương đương mẫu BYD Ti7.
Cả hai phiên bản điện hóa của BAIC Xingtan 5X 2027 đều sở hữu phần đầu xe kín đặc trưng đi kèm dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ C. Hai bên thân xe nổi bật với mặt kính phẳng đồng màu bề mặt vỏ và các cột trụ sơn đen tạo hiệu ứng mui bay, trong khi cửa hậu mở ngang tích hợp hộp chứa đồ hoặc lốp dự phòng...
Cả hai phiên bản điện hóa của BAIC Xingtan 5X 2027 đều sở hữu phần đầu xe kín đặc trưng đi kèm dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ C. Hai bên thân xe nổi bật với mặt kính phẳng đồng màu bề mặt vỏ và các cột trụ sơn đen tạo hiệu ứng mui bay, trong khi cửa hậu mở ngang tích hợp hộp chứa đồ hoặc lốp dự phòng...
Bên trong khoang cabin có chiều cao trần 1.307 mm và khu vực hành lý cao gần 1 mét. Khi gập phẳng hàng ghế sau, dung tích chứa đồ mở rộng lên tới 2.065 lít, bổ sung thêm 61 hộc chứa đồ nhỏ rải rác khắp nội thất. Riêng bản thuần điện có thêm cốp trước dung tích 96 lít thiết kế chống nước để dễ dàng xịt rửa.
Bên trong khoang cabin có chiều cao trần 1.307 mm và khu vực hành lý cao gần 1 mét. Khi gập phẳng hàng ghế sau, dung tích chứa đồ mở rộng lên tới 2.065 lít, bổ sung thêm 61 hộc chứa đồ nhỏ rải rác khắp nội thất. Riêng bản thuần điện có thêm cốp trước dung tích 96 lít thiết kế chống nước để dễ dàng xịt rửa.
Ở cấu hình thuần điện, Xingtan 5X được trang bị một mô-tơ đặt ở cầu sau cho công suất 309 mã lực, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 81,9 kWh do EVE Energy cung cấp. Nhờ kiến trúc điện 800V, xe đạt tầm hoạt động 625 km theo chuẩn CLTC và chỉ mất 14,5 phút để sạc nhanh DC từ 30% lên 80%.
Ở cấu hình thuần điện, Xingtan 5X được trang bị một mô-tơ đặt ở cầu sau cho công suất 309 mã lực, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 81,9 kWh do EVE Energy cung cấp. Nhờ kiến trúc điện 800V, xe đạt tầm hoạt động 625 km theo chuẩn CLTC và chỉ mất 14,5 phút để sạc nhanh DC từ 30% lên 80%.
Trong khi đó, Xingtan 5X phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 143 mã lực với pin LFP 50,4 kWh của Sunwoda. Bản dẫn động cầu trước được trang bị một mô-tơ 272 mã lực cho tầm chạy thuần điện 310 km và tổng quãng đường 1.350 km.
Trong khi đó, Xingtan 5X phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 143 mã lực với pin LFP 50,4 kWh của Sunwoda. Bản dẫn động cầu trước được trang bị một mô-tơ 272 mã lực cho tầm chạy thuần điện 310 km và tổng quãng đường 1.350 km.
Bản dẫn động bốn bánh bổ sung thêm mô-tơ phía sau, nâng tổng công suất điện lên 544 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, tầm hoạt động thuần điện đạt 285 km và tổng hành trình 1.250 km. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài V2L công suất 6 kW.
Bản dẫn động bốn bánh bổ sung thêm mô-tơ phía sau, nâng tổng công suất điện lên 544 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, tầm hoạt động thuần điện đạt 285 km và tổng hành trình 1.250 km. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài V2L công suất 6 kW.
Để phục vụ nhu cầu đi đường xấu, xe sở hữu khoảng sáng gầm 228 mm, góc tới 26 độ, góc thoát 28 độ cùng khả năng lội nước sâu 600 mm. Hệ thống treo trước dạng MacPherson kết hợp treo sau đa liên kết. Riêng bản PHEV dẫn động bốn bánh được trang bị thêm khóa vi sai cầu sau, khóa trung tâm năng lượng, 14 chế độ địa hình, tính năng bò địa hình chậm và hỗ trợ quay đầu tại chỗ.
Để phục vụ nhu cầu đi đường xấu, xe sở hữu khoảng sáng gầm 228 mm, góc tới 26 độ, góc thoát 28 độ cùng khả năng lội nước sâu 600 mm. Hệ thống treo trước dạng MacPherson kết hợp treo sau đa liên kết. Riêng bản PHEV dẫn động bốn bánh được trang bị thêm khóa vi sai cầu sau, khóa trung tâm năng lượng, 14 chế độ địa hình, tính năng bò địa hình chậm và hỗ trợ quay đầu tại chỗ.
Khoang nội thất của Xingtan 5X được bố trí cần số sau vô-lăng, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Các bản cao cấp bổ sung thêm một màn hình 15,6 inch riêng cho ghế phụ, nâng cấp chip xử lý lên Snapdragon 8295P hỗ trợ kết nối 5G thay cho chip 8155 và mạng 4G trên bản tiêu chuẩn.
Khoang nội thất của Xingtan 5X được bố trí cần số sau vô-lăng, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Các bản cao cấp bổ sung thêm một màn hình 15,6 inch riêng cho ghế phụ, nâng cấp chip xử lý lên Snapdragon 8295P hỗ trợ kết nối 5G thay cho chip 8155 và mạng 4G trên bản tiêu chuẩn.
Thanh giá nóc của xe chịu được tải trọng tĩnh 300 kg và có tùy chọn gói kéo rơ-moóc sức kéo 1,6 tấn. Hệ thống giải trí tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Doubao của ByteDance cùng dịch vụ thanh toán Alipay và Tencent. Về mặt tiện nghi, bốn vị trí ghế trên xe đều có tính năng sưởi, làm mát và massage 8 điểm.
Thanh giá nóc của xe chịu được tải trọng tĩnh 300 kg và có tùy chọn gói kéo rơ-moóc sức kéo 1,6 tấn. Hệ thống giải trí tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Doubao của ByteDance cùng dịch vụ thanh toán Alipay và Tencent. Về mặt tiện nghi, bốn vị trí ghế trên xe đều có tính năng sưởi, làm mát và massage 8 điểm.
Ghế phụ phía trước tích hợp chế độ không trọng lực cùng bệ đỡ bắp chân chỉnh điện, đồng thời cả hai ghế trước có thể ngả phẳng 180 độ để nối liền với hàng ghế sau thành không gian nghỉ ngơi dài 1,8 mét. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm tích hợp tủ lạnh mini dung tích 8,2 lít mở hai chiều với dải nhiệt từ -6°C đến 50°C, kết hợp hệ thống âm thanh 23 loa.
Ghế phụ phía trước tích hợp chế độ không trọng lực cùng bệ đỡ bắp chân chỉnh điện, đồng thời cả hai ghế trước có thể ngả phẳng 180 độ để nối liền với hàng ghế sau thành không gian nghỉ ngơi dài 1,8 mét. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm tích hợp tủ lạnh mini dung tích 8,2 lít mở hai chiều với dải nhiệt từ -6°C đến 50°C, kết hợp hệ thống âm thanh 23 loa.
Điểm nhấn công nghệ trên các phiên bản cao cấp là gói hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro vận hành thông qua 27 cảm biến, gồm 11 camera, 3 radar sóng milimet 4D, 12 cảm biến siêu âm và 1 cảm biến LiDAR thể rắn. Cụm LiDAR này được đặt gọn phía sau kính chắn gió bên trong cabin giúp tránh bùn đất và va đập, cho phép nhận diện vật cản cao 30 cm ở khoảng cách trên 100 mét vào ban đêm.
Điểm nhấn công nghệ trên các phiên bản cao cấp là gói hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro vận hành thông qua 27 cảm biến, gồm 11 camera, 3 radar sóng milimet 4D, 12 cảm biến siêu âm và 1 cảm biến LiDAR thể rắn. Cụm LiDAR này được đặt gọn phía sau kính chắn gió bên trong cabin giúp tránh bùn đất và va đập, cho phép nhận diện vật cản cao 30 cm ở khoảng cách trên 100 mét vào ban đêm.
Hệ thống hỗ trợ dẫn đường tự động trên cao tốc tiêu chuẩn, tự động lùi theo vệt bánh xe cũ tối đa 120 mét và đỗ xe điều khiển từ xa. Dù BAIC phát triển Xingtan 5X theo định hướng sản phẩm toàn cầu, hãng hiện chưa xác nhận kế hoạch sản xuất biến thể tay lái nghịch hay phân phối mẫu xe này tại các thị trường quốc tế như Đông Nam Á.
Hệ thống hỗ trợ dẫn đường tự động trên cao tốc tiêu chuẩn, tự động lùi theo vệt bánh xe cũ tối đa 120 mét và đỗ xe điều khiển từ xa. Dù BAIC phát triển Xingtan 5X theo định hướng sản phẩm toàn cầu, hãng hiện chưa xác nhận kế hoạch sản xuất biến thể tay lái nghịch hay phân phối mẫu xe này tại các thị trường quốc tế như Đông Nam Á.
Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe BAIC Xingtan 5X 2027 mới.
Nguyễn Anh
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