Trẻ mắc đồng thời hai bệnh lý nặng là teo ruột non, teo đường mật bẩm sinh, khiến việc lựa chọn phương án phẫu thuật trở thành bài toán khó đối với các bác sĩ.

Chỉ còn 80 cm ruột non, trẻ suy dinh dưỡng nghiêm trọng

Hành trình giành lại sự sống cho bé gái 4 tháng tuổi là một trong những trường hợp điều trị đặc biệt phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trẻ mắc đồng thời hai bệnh lý nặng là teo ruột non và teo đường mật bẩm sinh, khiến việc lựa chọn phương án phẫu thuật trở thành bài toán khó đối với các bác sĩ.

Theo đó, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, thai nhi đã được phát hiện những bất thường. Ở tuần thai thứ 28, siêu âm ghi nhận giãn đường tiêu hóa; đến tuần thứ 32, trẻ được chẩn đoán viêm phúc mạc bào thai. Bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 38, cân nặng 3,4 kg.

Teo ruột non - Ảnh minh họa BVCC

Chỉ một ngày sau sinh, trẻ xuất hiện tình trạng bụng chướng tăng dần và phải nhập viện. Các bác sĩ xác định bé bị teo ruột kèm viêm phúc mạc bào thai. Trong quá trình phẫu thuật, đoạn ruột phía trên chỗ teo giãn lớn, trong khi phần ruột phía dưới xoắn lại như lõi táo, kéo dài đến tận góc hồi manh tràng.

Do tổn thương phức tạp, trẻ buộc phải cắt bỏ một đoạn ruột non rất dài, chỉ còn khoảng 80 cm ruột non và được làm hậu môn nhân tạo.

Sau phẫu thuật, trẻ xuất hiện tình trạng phân nhạt màu qua hậu môn nhân tạo. Khi được một tháng tuổi, bé bắt đầu vàng da toàn thân. Qua thăm khám, trẻ được chẩn đoán vàng da ứ mật và tiếp tục được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương để theo dõi bệnh lý teo đường mật.

Tuy nhiên, việc điều trị gặp trở ngại lớn do chiều dài ruột non còn lại quá hạn chế. Với phẫu thuật Kasai điều trị teo đường mật, bác sĩ cần sử dụng một quai ruột để nối với rốn gan. Nếu thực hiện, phần ruột vốn chỉ còn khoảng 80 cm của trẻ sẽ tiếp tục bị thu hẹp, làm tăng nguy cơ suy giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Vì vậy, ở những lần thăm khám trước, trẻ chưa được chỉ định phẫu thuật. Gia đình đưa bé về nhà, sử dụng thuốc hỗ trợ chức năng gan nhưng tình trạng không cải thiện. Da ngày càng vàng, phân bạc màu như phân cò, trẻ suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Gần 4 tháng tuổi, bé chỉ nặng 3,7 kg, gần như không tăng cân so với lúc mới chào đời.

Bác sĩ chăm sóc cho trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC



Quyết định phẫu thuật trong thời điểm không thể trì hoãn

Khi tiếp nhận bệnh nhi tại Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ phải cân nhắc giữa việc điều trị bệnh lý gan mật và bảo tồn tối đa chiều dài ruột non còn lại.

Đặc biệt, phẫu thuật Kasai điều trị teo đường mật thường đạt hiệu quả thuận lợi hơn nếu được thực hiện trước khi trẻ 2 tháng tuổi. Trong khi đó, thời điểm bé nhập viện đã là 3 tháng 24 ngày tuổi. Trẻ không chỉ đã qua giai đoạn phẫu thuật được xem là thuận lợi mà còn có tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chức năng gan suy giảm và tiền sử phẫu thuật cắt đoạn ruột non.

Sau khi nghiên cứu kỹ các phương án điều trị, tham khảo ý kiến chuyên gia về teo đường mật và ghép gan, ThS.BSCKII. Phạm Đức Hiệp, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi cùng ê-kíp quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.

Ngay sau nhập viện, trẻ được khẩn trương hoàn thiện các xét nghiệm, bổ sung vitamin K, hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Chỉ sau 3 ngày, ê-kíp đã quyết định phẫu thuật nhằm không để lỡ thêm thời gian quý giá.

Ca mổ kéo dài khoảng 150 phút. Thách thức lớn nhất là vừa phải bảo đảm thực hiện phẫu thuật Kasai, vừa bảo tồn tối đa phần ruột non còn lại. Bởi với trẻ chỉ còn khoảng 80 cm ruột non, mỗi phần ruột được giữ lại đều có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng về sau.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, lượng máu mất không đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến hậu phẫu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức. Do chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, kết hợp với những thay đổi sinh lý trong quá trình phẫu thuật khi gan phải được đưa ra ngoài ổ bụng ở một số thì mổ, trẻ xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải.

Các bác sĩ Gây mê và Hồi sức Nhi phải tập trung hồi sức tích cực, kiểm soát những rối loạn nội môi để bảo đảm an toàn cho bệnh nhi. Sau 3 ngày, tình trạng nhiễm khuẩn và các rối loạn nội môi từng bước được kiểm soát. Đến ngày thứ 5 sau mổ, trẻ bắt đầu được cho ăn trở lại.

Trẻ hồi phục sau 14 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Phân chuyển vàng, vàng da giảm: Tín hiệu hồi phục sau 14 ngày

Những ngày tiếp theo ghi nhận các tín hiệu tích cực. Trẻ bắt đầu đi ngoài phân vàng, dấu hiệu cho thấy dòng mật đã lưu thông qua đường tiêu hóa. Tình trạng vàng da cũng giảm rõ rệt.

Sau 14 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, trẻ ăn uống trở lại và dung nạp dinh dưỡng tốt. Cân nặng tăng thêm 1 kg, các chỉ số xét nghiệm cải thiện đáng kể và trẻ đã đủ điều kiện xuất viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, kết quả này có được nhờ quá trình đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng, quyết định can thiệp kịp thời và sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, gồm Phẫu thuật Nhi, Hồi sức tích cực Nhi và Gây mê hồi sức.

Mẹ bệnh nhi, chị N.T.N (xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, gia đình từng đưa con đến thăm khám tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương nhưng chưa được chỉ định phẫu thuật do tình trạng quá phức tạp. Có thời điểm, gia đình gần như tuyệt vọng khi được khuyên đưa trẻ về nhà.

Thật may mắn khi các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cứu chữa cho con. Với gia đình tôi, đây thực sự là điều kỳ diệu”, chị N.T.N chia sẻ.

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