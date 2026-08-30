Hạn hán hoành hành khắp Châu Âu, đe dọa mùa màng

Hạn hán hoành hành khắp Châu Âu trong mùa hè này gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng của người dân.

Hạn hán đang hoành hành khắp Châu Âu mùa hè này, gây thiệt hại nặng nề cho các mùa màng, từ khoai tây ở Hà Lan đến ngô ở Bosnia và nho ở Italy. Ngay cả khi người nông dân cố gắng thích nghi, thời tiết khắc nghiệt vẫn ảnh hưởng đến vụ mùa và nguồn nước của họ, AP đưa tin.

Nắng nóng, hạn hán có thể làm giảm 1% GDP của EU năm 2026

Triodos, một ngân hàng tại Hà Lan tập trung vào phát triển bền vững, đã công bố một phân tích trong tuần này ước tính rằng các đợt nắng nóng và hạn hán có thể làm giảm GDP của Liên minh Châu Âu (EU) khoảng 1% vào năm 2026, tương đương khoảng 180 tỷ euro (208 tỷ đô la).

Những người nông dân là một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mùa màng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ tăng cao và thiếu nước.

Tại nhiều vùng của Hà Lan, người nông dân không còn được phép sử dụng nước từ suối và kênh thoát nước để tưới tiêu cho ruộng đồng và vườn cây ăn quả.

Mùa màng ở Hà Lan bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Trang trại của Maarten Janse, vốn nằm trong vùng đất màu mỡ của tỉnh Zeeland phía tây nam Hà Lan, đang bị khô hạn bất chấp những nỗ lực của Janse để cải thiện khả năng chống hạn trong bối cảnh hiện tượng nóng lên toàn cầu và El Nino đang tàn phá các cánh đồng trên khắp Châu Âu.

Cánh đồng khoai tây bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Poortvliet, Hà Lan, ngày 11/8/2026. Ảnh: AP/Virginia Mayo.

Một nông dân khác ở Zeeland, Hendrik Jan ten Cate, nhìn vào cánh đồng khoai tây héo úa và không khỏi lo lắng. Hendrik chuẩn bị thu hoạch khoai tây dù sớm hơn 1 tháng và sản lượng giảm đáng kể.

Hendrik ước tính vụ thu hoạch năm nay sẽ giảm khoảng 1/3 so với những năm trước.

“Vấn đề không chỉ là hạn hán, mà còn do ánh nắng mặt trời, không khí khô và đặc biệt là những ngày nắng nóng mà chúng ta đã trải qua trong năm nay. Khoai tây không thể chịu đựng được sự kết hợp của những yếu tố đó”, Hendrik cho biết.

Nền nông nghiệp ở Bosnia gặp khó khăn

Tại Bosnia, nông nghiệp đóng góp khoảng 5% GDP hàng năm và 10% tổng số việc làm nhưng đang gặp khó khăn. Slavisa Lukic, một nông dân trồng ngô, chia sẻ rằng mùa màng đã bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng và hạn hán liên tiếp.

"Sản lượng ngô năm nay sẽ rất thấp, nếu như tôi có thể thu hoạch được vụ nào", Lukic nói.

Lukic nhớ lại thời điểm ông từng thu hoạch được 6 đến 7 tấn ngô mỗi hecta trên trang trại của mình. Ông dự đoán sản lượng ngô năm nay chỉ vào khoảng 1,5 đến 2 tấn mỗi hecta.

Hạn hán gây thiệt hại nặng khắp vùng Danube

Tại Romania, một số loại cây trồng chịu nhiệt và hạn hán như hướng dương ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện khắc nghiệt và năng suất vẫn dồi dào. Tuy nhiên, hạn hán vẫn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng với mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, làm gián đoạn việc vận chuyển ngũ cốc, gây tắc nghẽn tại các kho chứa và làm tăng lượng nông sản tồn đọng không có nơi tiêu thụ.

“Trong thời gian ngắn, tối đa 10 ngày nữa, chúng tôi sẽ bước vào mùa thu hoạch hướng dương, tiếp theo là ngô. Hiện tại nông dân đang trong rất lo lắng. Họ không tìm được nơi để lưu trữ hạt giống ngô và hướng dương”, Cezar Gheorghe, người sáng lập công ty tư vấn ngũ cốc Agricolumn, nói với hãng AP.

Mực nước sông Danube xuống quá thấp ở Paks, Hungary. Ảnh chụp ngày 29/7/2026. Ảnh: AP/Daniel Kiss.

Những đồng cỏ chăn thả gia súc ở Hungary trở nên trơ trọi. Trang trại bò sữa của Sándor Molnár không có mưa kể từ cuối tháng 5 và ông phải mua thức ăn đắt tiền cho đàn bò của mình.

"Chúng tôi đang cố gắng bám trụ và hy vọng điều tốt đẹp nhất, hy vọng năm sau sẽ tốt hơn. Thành thật mà nói, chúng tôi đã nói điều đó trong vài năm nay rồi, nhưng có lẽ lần này sẽ khác”, Sándor chia sẻ.

Ứng phó sự thất thường của thời tiết

Để ứng phó với sự thất thường của thời tiết khi biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng cực đoan hơn, Janse áp dụng phương pháp không cày xới đất, đồng thời trồng cây che phủ mặt đất quanh năm và bổ sung chất hữu cơ trên các cánh đồng của mình.

Ông cũng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng cách điều hành một khu cắm trại nổi tiếng ở trang trại của mình gần thị trấn Veere xinh đẹp.

Và khi thời tiết khô hạn làm tăng độ mặn của đất ở các cánh đồng, Janse trồng cây samphire, còn được gọi là măng tây biển, trên một mảnh đất nhỏ. Đây là loại cây trồng có thể phát triển tốt trong điều kiện đất mặn. Nhưng với tình trạng không có mưa, ngay cả việc trồng loại cây này cũng đang gặp khó khăn trong năm nay.

“Cây samphire cần nước ngọt, và nếu chỉ có nước mặn thì nó cũng không phát triển được”, ông nói.

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