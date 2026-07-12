Hạn chót đăng ký xét tuyển đại học chỉ còn 2 ngày: Lời khuyên từ chuyên gia

Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc tiếp nhận đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học sau 17h ngày 14/7, Như vậy chỉ còn 2 ngày nữa, đây là giai đoạn quyết định, thí sinh cần rà soát thông tin, sắp xếp nguyện vọng hợp lý và hoàn tất đăng ký đúng thời hạn để hạn chế sai sót, để vừa theo đuổi ngành học yêu thích, vừa gia tăng cơ hội trúng tuyển. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chủ động hoàn thành sớm sẽ giúp hạn chế nhiều rủi ro phát sinh ở giai đoạn cuối.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, việc đăng ký trong những giờ cuối luôn tiềm ẩn nguy cơ hệ thống quá tải do lượng truy cập tăng đột biến. Dù thí sinh được phép đăng nhập nhiều lần để chỉnh sửa thông tin trong thời gian hệ thống mở, chỉ dữ liệu đã lưu thành công trước 17 giờ ngày 14/7 mới được sử dụng để xét tuyển.

Bên cạnh đó, việc thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là bắt buộc, vì đây là cơ sở để các trường xét tuyển, nếu thí sinh không đăng ký thì không có dữ liệu xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển riêng, ngoài đăng ký trên cổng này, thí sinh phải đăng ký tại các trường đại học theo hướng dẫn, lưu ý thời gian, hồ sơ yêu cầu.

Ảnh minh họa/nguồn xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Cùng thời điểm này, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố điểm sàn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Một số trường quy định mức điểm từ 16 đến trên 21 điểm tùy từng ngành đào tạo và từng cơ sở, trong khi nhóm trường quân đội cũng áp dụng các ngưỡng nhận hồ sơ khác nhau theo từng đối tượng và tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý điểm sàn chỉ là điều kiện tối thiểu để nộp hồ sơ chứ không phải mức điểm bảo đảm trúng tuyển. Vì vậy, thí sinh cần đánh giá tổng thể nhiều yếu tố thay vì chỉ căn cứ vào mức điểm sàn đã được công bố.

Theo dự báo của PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, điểm chuẩn năm 2026 sẽ có sự phân hóa giữa các tổ hợp xét tuyển. Các tổ hợp A00, A01 và D01 được dự báo ít biến động so với năm trước, trong khi B00 có khả năng tăng ở một số ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và C00 có thể giảm khoảng 0,5 đến 1 điểm do phổ điểm thấp hơn năm 2025. Chuyên gia cho rằng thí sinh cần tham khảo đồng thời phổ điểm, chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển của từng trường thay vì chỉ dựa trên điểm chuẩn của các năm trước. Cách tiếp cận này sẽ giúp đưa ra lựa chọn phù hợp hơn với năng lực và nguyện vọng của bản thân.

Những ngày gần đây, tại các chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến do các trường tổ chức, nhiều thí sinh vẫn băn khoăn trước thời điểm quyết định nguyện vọng. Dù đã có kết quả thi trên tay, không ít em vẫn chưa đánh giá được mức độ cạnh tranh của ngành học mình yêu thích, trong khi thời gian đăng ký chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc.

Trao đổi về vấn đề này. Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: Đây là vấn đề rất nhiều thí sinh quan tâm, thắc mắc. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký tất cả các phương thức cho tất cả các ngành, tối ưu tỷ lệ trúng tuyển. Tuy nhiên, khi đăng ký trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không phải đăng ký phương thức xét tuyển mà hệ thống sẽ tự quét tất cả các phương thức nếu thí sinh có cơ hội trúng tuyển, tránh trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức này nhưng lại không đăng ký để bỏ lỡ cơ hội vào nguyện vọng mình yêu thích.

Lưu ý về việc sắp xếp nguyện vọng, TS Lưu Hữu Đức, Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính, khuyến nghị thí sinh nên phân tầng nguyện vọng theo nhiều nhóm, gồm nguyện vọng mơ ước, nguyện vọng phù hợp và nguyện vọng an toàn. Trong cùng một cơ sở đào tạo, nhiều ngành hoặc chương trình học có mức điểm chuẩn khác nhau, vì vậy việc linh hoạt lựa chọn giữa chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao hoặc ngành gần vẫn có thể giúp theo đuổi đúng lĩnh vực yêu thích. Cách xây dựng chiến lược nguyện vọng hợp lý sẽ góp phần gia tăng khả năng trúng tuyển mà vẫn đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp lâu dài.

Khi sắp xếp nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần cân nhắc kỹ để tránh tình trạng trúng tuyển nhưng không phù hợp với ngành học. Thí sinh nên chủ động tìm hiểu thông tin về ngành đào tạo trên website của các trường, gồm chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, mức thu nhập và điểm chuẩn các năm trước, từ đó lựa chọn nguyện vọng phù hợp với sở thích và năng lực.

Đây cũng là giai đoạn nhiều trường đại học đồng loạt công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, vì vậy thí sinh cần dành thời gian kiểm tra đầy đủ mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển cũng như thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hạn chế những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tuyển sinh.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, thí sinh cần kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và thứ tự nguyện vọng trước khi lưu dữ liệu cuối cùng. Chỉ một lỗi nhỏ như chọn nhầm mã ngành hoặc nhập sai tổ hợp cũng có thể khiến nguyện vọng không được xét theo đúng mong muốn. Bên cạnh đó, thí sinh cũng nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, học phí và cơ hội việc làm của từng ngành để bảo đảm lựa chọn phù hợp với định hướng học tập lâu dài. Sự cẩn trọng ở bước cuối sẽ giúp hạn chế những tiếc nuối không đáng có sau khi hệ thống đóng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng trước thời điểm kết thúc hệ thống để tránh sự cố kỹ thuật hoặc quá tải vào những ngày cuối. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông báo của Bộ và các cơ sở đào tạo để cập nhật các mốc thời gian, điều kiện xét tuyển và hướng dẫn xác nhận nhập học theo quy định.