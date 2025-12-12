Bảo Giang
HOT VIDEO
Công an Lâm Đồng đồng loạt tấn công tội phạm bảo vệ Tết Bính Ngọ 2026
Đợt cao điểm hướng đến siết chặt an ninh trật tự, xử lý tội phạm nổi cộm và tạo môi trường an toàn trước thềm Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội.
Vườn hồng "bạc tỷ" nhiều người mơ cả đời của MC Quyền Linh
Ngoài số tiền đầu tư ban đầu, giá trị khu vườn của MC Quyền Linh còn nằm ở công sức và tình yêu gia đình dành cho nó.
Sóng mạnh đánh vỡ kè Hàm Tiến, người dân phải di dời
Sáng 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng phải túc trực để ứng phó và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực bờ kè ven biển.
Cố vượt xe tải đang rẽ, cô gái bị đâm ngã trên đường
Dù chiếc xe tải đang chuẩn bị qua hết đường, cô gái vẫn điều khiển xe máy cố gắng chen vào khoảng trống để vượt lên, hậu quả đã bị chiếc xe tải hất ngã.
Khoảnh khắc sạt lở như thác, người dân bỏ xe máy tháo chạy
Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.
Người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời
Một đoạn video kỳ lạ vừa lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một vật thể bay không xác định (UFO) hình chữ V, lơ lửng trên bầu trời.
Xe tải đâm liên hoàn, hất văng xe con khỏi đường cao tốc
Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.
Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa
Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.
Thợ lặn thoát chết sau khi bị cá mập khổng lồ ngoạm đầu
Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.
Cháu bé trôi trên sông Hàn do gia đình thấy trên livestream
Vụ cháu bé trôi trên sông Hàn có thông tin cháu bị lũ cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng về vụ việc.