Hỏa hoạn ở khoang hành khách, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn

Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines chở 166 người đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi có báo cáo về hỏa hoạn trong khoang hành khách.

Theo WUSA, chuyến bay 357 của American Airlines khởi hành từ Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ), đang trên đường đến sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor vào sáng 23/8 thì một thành viên trong phi hành đoàn nhìn thấy khói bốc ra từ "thiết bị của hành khách" và báo cáo có hỏa hoạn.

Vào thời điểm đó, chiếc máy bay đã phải chuyển hướng đến sân bay quốc tế Washington Dulles và hạ cánh an toàn vào lúc 11h52 sáng 23/8 với 160 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: Getty.

Các đội cứu hộ đã có mặt khi máy bay hạ cánh. Một bức ảnh được đăng trực tuyến cho thấy lính cứu hỏa đang kiểm tra thiết bị trên phi cơ.

Hành khách và phi hành đoàn được đưa xuống khỏi máy bay Airbus A321.

Không có báo cáo nào về thương tích hoặc vụ bắt giữ nào trong vụ việc. Cơ quan quản lý sân bay Washington Dulles nói với Fox News rằng hoạt động bay không bị ảnh hưởng.

Lính cứu hỏa kiểm tra trên máy bay. Ảnh: Facebook.

Người phát ngôn của hãng hàng không American Airlines cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp của phi hành đoàn và cảm ơn đội ngũ đã nỗ lực đưa hành khách đến nơi an toàn".

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ việc.

