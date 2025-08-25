Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hỏa hoạn ở khoang hành khách, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn

Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines chở 166 người đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi có báo cáo về hỏa hoạn trong khoang hành khách.

An An (Theo DM)

Theo WUSA, chuyến bay 357 của American Airlines khởi hành từ Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ), đang trên đường đến sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor vào sáng 23/8 thì một thành viên trong phi hành đoàn nhìn thấy khói bốc ra từ "thiết bị của hành khách" và báo cáo có hỏa hoạn.

Vào thời điểm đó, chiếc máy bay đã phải chuyển hướng đến sân bay quốc tế Washington Dulles và hạ cánh an toàn vào lúc 11h52 sáng 23/8 với 160 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

may1.png
Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: Getty.

Các đội cứu hộ đã có mặt khi máy bay hạ cánh. Một bức ảnh được đăng trực tuyến cho thấy lính cứu hỏa đang kiểm tra thiết bị trên phi cơ.

Hành khách và phi hành đoàn được đưa xuống khỏi máy bay Airbus A321.

Không có báo cáo nào về thương tích hoặc vụ bắt giữ nào trong vụ việc. Cơ quan quản lý sân bay Washington Dulles nói với Fox News rằng hoạt động bay không bị ảnh hưởng.

may2.png
Lính cứu hỏa kiểm tra trên máy bay. Ảnh: Facebook.

Người phát ngôn của hãng hàng không American Airlines cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp của phi hành đoàn và cảm ơn đội ngũ đã nỗ lực đưa hành khách đến nơi an toàn".

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Máy bay chở khách bị cháy động cơ sau khi cất cánh

Nguồn video: TikTok/Daily Mail
#Hỏa hoạn trên máy bay #American Airlines #hạ cánh khẩn cấp #An toàn hành khách #hỏa hoạn khoang hành khách #điều tra tai nạn hàng không

Bài liên quan

Thế giới

Máy bay chở 281 người cháy động cơ giữa không trung, hạ cánh khẩn

Động cơ của một máy bay chở khách Boeing bốc cháy giữa không trung khiến phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vài phút sau khi khởi hành từ Corfu.

>>> Mời độc giả xem video: Máy bay chở khách bị cháy động cơ sau khi cất cánh

Nguồn video: TikTok/Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường máy bay cứu thương rơi ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay cứu thương bị rơi ở Mỹ và bốc cháy, khiến 4 người thiệt mạng.

Theo ABC News, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chiếc máy bay cứu thương Beechcraft 300 đã bị rơi vào chiều 5/8 (giờ địa phương) khi đang hạ cánh xuống sân bay Chinle, bang Arizona, Mỹ.

a1.png
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở bang Arizona, Mỹ, ngày 5/8. Ảnh: Sở cảnh sát Navajo.
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ rơi máy bay chở 49 người ở Nga

Theo RIA Novosti, báo cáo sơ bộ từ các cơ quan cứu hộ cho thấy tất cả mọi người trên chiếc máy bay vừa bị rơi ở Nga đều thiệt mạng.

bay1.jpg
Theo The Moscow Times, chiếc máy bay chở khách Antonov An-24 do hãng hàng không Angara Airlines vận hành mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu vào khoảng 13 giờ chiều 24/7 khi đang ở cách sân bay tại thị trấn Tynda, vùng Amur, vài km. Trong ảnh là một chiếc máy bay Antonov An-24. Ảnh: MT.
bay2.png
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phi công không báo cáo bất kỳ vấn đề nào trước khi mất liên lạc, nhưng điều kiện thời tiết khi đó rất xấu với tầm nhìn thấp và Tynda được bao quanh bởi rừng rậm và địa hình đồi núi. Ảnh: DM.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.