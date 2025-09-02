Hiện trường vụ hai máy bay va chạm trên không, 4 người thương vong

Một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi hai chiếc máy bay cỡ nhỏ va chạm trên không tại Colorado, Mỹ.

Nguồn video: Fox News/DM

Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào khoảng trưa 31/8 (giờ địa phương), bên ngoài sân bay thành phố Fort Morgan, bang Colorado.

Phó cảnh sát trưởng Quận Morgan Jon Horton cho biết trên Denver 7 rằng khi đó, một chiếc máy bay Cessna 172 đang trong quá trình hạ cánh xuống sân bay thì bị một chiếc Extra Flugzeugbau EA300 đâm trúng giữa không trung. Vụ va chạm khiến một trong hai máy bay bốc cháy trong khi chiếc còn lại bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Denver7 ABC.

"Một nạn nhân trên chiếc Extra EA 300 tử vong và người còn lại phải nhập viện. Hai người khác trên chiếc Cessna chỉ bị thương nhẹ", cảnh sát Horton thông tin.

Vụ va chạm chết người đã buộc sân bay địa phương phải tạm thời đóng cửa.

Ảnh: Denver7 ABC.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ mở cuộc điều tra vụ tai nạn hàng không chết người này.

Vụ va chạm xảy ra chỉ vài ngày sau khi một máy bay của Spirit Airways dường như bay rất gần một máy bay của Southwest Airlines ở độ cao hơn 9.000 mét.