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Xã hội

Hai tàu cá ngư dân bị thiêu rụi trong đêm ở Huế

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Thuận An (TP Huế), khiến 2 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 26/8, thông tin từ Công an phường Thuận An (TP Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy 2 tàu cá của ngư dân ở địa phương.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 26/8, tàu cá mang số hiệu TTH-92646 TS có chiều dài khoảng 15,5m, công suất 740CV do ông Trương Viết Cường (SN 1975, ở tổ dân phố An Dương, phường Thuận An) làm chủ và tàu cá số hiệu TTH-92809 TS có chiều dài khoảng 16,5m, công suất 750CV do ông Nguyễn Quang Sớm (SN 1989, ở tổ dân phố An Dương, phường Thuận An) làm chủ đang neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận được thông tin, Công an Phường Thuận An đã cắt cử CBCS đến hiện trường nắm tình hình, cùng phối hợp với các lực lượng tại chỗ tham gia công tác chữa cháy, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, bảo đảm ANTT khu vực xảy ra vụ cháy.

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Hiện trường vụ hoả hoạn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường tiến hành triển khai lực lượng, phương tiện để cứu hỏa.

Đến 4h20 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn khiến 2 tàu cá bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Trương Viết Cường và Nguyễn Quang Sớm. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để giúp các ngư dân nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm Video vụ cháy tàu xảy ra ở Thuận An, TP Huế.
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