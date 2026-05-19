Ba tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm ở Quảng Trị

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực cảng Thắng Lợi (Quảng Trị) khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn.

Ngày 19/5, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn, khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi khi đang neo đạu tại bãi đà khu vực cảng Thắng Lợi.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/5, ba tàu cá đang neo đậu sát nhau tại bãi đà khu vực cảng Thắng Lợi để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng Đồn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Do các tàu neo đậu gần nhau, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các phương tiện lân cận, nên lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến khoảng 0h30 ngày 19/5, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.