Ba tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm ở Quảng Trị

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực cảng Thắng Lợi (Quảng Trị) khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn.

Hạo Nhiên

Ngày 19/5, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn, khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi khi đang neo đạu tại bãi đà khu vực cảng Thắng Lợi.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/5, ba tàu cá đang neo đậu sát nhau tại bãi đà khu vực cảng Thắng Lợi để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng Đồn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Do các tàu neo đậu gần nhau, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các phương tiện lân cận, nên lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến khoảng 0h30 ngày 19/5, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tàu cá ngư dân Huế bốc cháy dữ dội trên biển

Đang neo đậu tại cơ sở sản xuất đá đông lạnh để chuẩn bị cho chuyến ra khơi, tàu cá của ngư dân TP Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 22/4, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá tại khu vực neo đậu dân sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 21/4, tàu cá mang số hiệu TTH 45759TS của ông Dương Hải (SN 1975, trú tại TDP Hải Tiến) đang neo đậu tại cơ sở sản xuất đá đông lạnh để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi thì bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ con tàu.

Kịp thời dập tắt cháy tàu cá tại khu neo đậu Bến Lội – Bình Châu

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu.

Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá.
Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá.

Trước đó, vào lúc 1h15 cùng ngày, Đồn Biên phòng Bình Châu nhận tin báo cháy tàu cá mang số hiệu BV-95086-TS, do ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có thuyền viên; nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Cháy lớn thiêu rụi 4 tàu cá ở bến neo đậu sông Trà Bồng

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng 15/01 tại xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thiêu rụi 4 tàu cá, gây thiệt hại nặng nề, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Rạng sáng ngày 15/01, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 tàu cá công suất lớn bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính rất lớn.

​Theo báo cáo từ UBND xã Bình Sơn, sự việc bắt đầu vào khoảng 01h sáng cùng ngày. Người dân địa phương phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tàu cá đang neo đậu tại thôn Mỹ Tân và lập tức tri hô, báo tin cho chính quyền địa phương.

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

