Thế giới

Hải quân Israel chặn tàu viện trợ tới Gaza

Nhiều tàu thuộc đội Global Sumud Flotilla (GSF) đã bị Israel chặn lại ở Địa Trung Hải khi chúng tiến gần đến bờ biển Gaza.

An An (Theo THX, AJ)

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Israel đưa ra tuyên bố vào đêm 1/10 cho biết, nhiều tàu chở hàng viện trợ đã bị chặn lại ở Địa Trung Hải khi chúng tiến gần đến bờ biển Gaza, và những người trên tàu được đưa tới một cảng của Israel.

Israel đã nói với đoàn tàu này cách để chuyển bất kỳ hàng viện trợ nào mà họ có tới Gaza "an toàn", song đội tàu từ chối.

"Đoàn tàu đã từ chối vì họ không quan tâm đến việc cứu trợ mà chỉ muốn khiêu khích", Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh.

tau.png
Các nhà hoạt động giơ tay lên sau khi lực lượng Israel lên tàu chở hàng viện trợ của GSF. Ảnh: GSF.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết thêm rằng Hải quân Israel đã liên lạc với đội tàu và yêu cầu họ thay đổi hướng đi. "Israel đã thông báo cho đội tàu rằng họ đang tiến đến khu vực chiến sự đang diễn ra và vi phạm lệnh phong tỏa hợp pháp", Bộ này tuyên bố.

Theo GSF, đội tàu gồm khoảng 50 tàu dân sự và hơn 500 tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia nhằm thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Israel tại Dải Gaza, đồng thời cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người dân Palestine trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.

Đội tàu này khởi hành từ các cảng của nhiều quốc gia từ tháng 8, hướng về Gaza với mục tiêu mở ra một hành lang nhân đạo trên biển. Trong suốt hành trình, đội tàu liên tục bị tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Một số quốc gia, bao gồm Italy và Hy Lạp, kêu gọi chính quyền Israel đảm bảo an toàn cho những người tham gia đội tàu nhân đạo GSF tới Gaza.

Theo Al Jazeera, GSF cho biết 13 tàu đã bị Israel chặn lại và 30 tàu vẫn đang trên đường đến bờ biển Gaza để chuyển hàng cứu trợ cho người dân Palestine ở đó.

"Những vụ chặn tàu bất hợp pháp của Israel sẽ không ngăn cản được chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh phá vỡ vòng vây và mở ra một hành lang nhân đạo", GSF tuyên bố.

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với Gaza vào năm 2007 sau khi Hamas giành quyền kiểm soát vùng đất này. Các hạn chế của Israel được siết chặt hơn sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel vào tháng 10/2023.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza trước đó

Nguồn video: X/RT
