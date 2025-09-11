Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến

Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì tiếp công dân tháng 8/2025.

Theo Quyết định, mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến được tổ chức tại Trụ sở UBND thành phố Hải Phòng, UBND cấp xã và các địa điểm phù hợp khác, có giá trị pháp lý như tiếp công dân trực tiếp.

Khi cần thiết, hệ thống có thể kết nối với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương hoặc các Bộ, ngành liên quan.

Công dân tham gia buổi tiếp dân thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, sử dụng phần mềm chuyên dụng, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và tính pháp lý theo quy định.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, nhất là trong điều kiện dịch bệnh hoặc tình huống xã hội phức tạp; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan quản lý.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu việc tiếp công dân trực tuyến phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc. Các buổi tiếp công dân sẽ được ghi âm, ghi hình, lưu trữ dữ liệu lâu dài, phục vụ công tác theo dõi, giám sát và giải quyết khiếu nại.

Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng, phần mềm, đường truyền, bảo đảm tính thông suốt và an toàn cho hoạt động tiếp công dân trực tuyến.

Việc thí điểm mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác tiếp dân, đồng thời góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.