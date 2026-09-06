Hải Phòng thu giữ diều sáo bay tầm cao, ảnh hưởng an toàn hàng không

Công an xã An Hưng (Hải Phòng) vừa thu giữ diều bay ở tầm cao hơn 200m, cảnh báo người dân chấp hành luật để đảm bảo an toàn hàng không.

Công an TP Hải Phòng ngày 6/9 thông tin, Công an xã An Hưng vừa thu giữ 1 con diều bay ở tầm cao ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Cán bộ công an xã An Hưng thu giữ con diều bay ở tầm cao ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không

Theo đó, vào lúc 17h15 ngày 4/9, Công an xã An Hưng nhận được tin từ Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) về việc khu vực phía sau Trại tạm giam gần Cầu Khuể thuộc địa bàn xã An Hưng, Hải Phòng có một vật thể bay giống diều, bay ở tầm cao ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Ngay lúc đó, Công an xã An Hưng đã cử 2 chiến sĩ cùng 1 tổ viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Phương Hạ và trưởng thôn Phương Hạ đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Phương Hạ.

Công an xã An Hưng phát hiện 1 chiếc diều sáo độ rộng cánh khoảng 2 mét màu đen có sọc vàng và đỏ đang được thả ở độ cao khoảng hơn 200m, buộc ở gốc chuối, tuy nhiên không phát hiện chủ diều. Công an xã An Hưng đã thu giữ con diều trên.

Công an xã An Hưng đã tuyên truyền, cảnh báo tới Nhân dân trên địa bàn xã cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình chơi các trò chơi dân gian, nhất là việc thả diều trên địa bàn xã.

Tháng 6/2026, Công an phường Hải An đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4,6 triệu đồng đối với ông L.X.Đ (SN 1962) và con trai là L.V.T (SN 1992), cùng trú tại TDP Đằng Hải 1, phường Hải An, Hải Phòng về hành vi thả diều trong khu vực cấm.

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