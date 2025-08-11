Hải Phòng tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Công tác tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 192 triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân thành phố nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 57 và các văn bản liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý và đời sống; thay đổi tư duy, khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phát huy vai trò, sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức và doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền; đưa nội dung về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào hoạt động truyền thông thường xuyên trên các Trang/Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung tuyên truyền gồm: giới thiệu Nghị quyết và các văn bản liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, tác động tích cực của Nghị quyết đối với phát triển kinh tế - xã hội; kết quả, thành tựu, mô hình tiêu biểu về ứng dụng KHCN, ĐMST, CĐS trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh; biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực này.

Hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai đa dạng dưới các hình thức: đăng tải tin, bài, phóng sự, tọa đàm, đối thoại trên báo chí; xây dựng chuyên trang, chuyên mục; lan tỏa thông tin trên các nền tảng số, mạng xã hội; sản xuất video clip, infographic; thiết lập kênh truyền thông chuyên đề cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chatbot hỗ trợ tìm hiểu, hỏi đáp về chuyển đổi số....