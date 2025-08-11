Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hải Phòng tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Công tác tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia.

Hải Ninh

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 192 triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

6555.jpg
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân thành phố nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 57 và các văn bản liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý và đời sống; thay đổi tư duy, khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phát huy vai trò, sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức và doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền; đưa nội dung về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào hoạt động truyền thông thường xuyên trên các Trang/Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung tuyên truyền gồm: giới thiệu Nghị quyết và các văn bản liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, tác động tích cực của Nghị quyết đối với phát triển kinh tế - xã hội; kết quả, thành tựu, mô hình tiêu biểu về ứng dụng KHCN, ĐMST, CĐS trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh; biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực này.

Hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai đa dạng dưới các hình thức: đăng tải tin, bài, phóng sự, tọa đàm, đối thoại trên báo chí; xây dựng chuyên trang, chuyên mục; lan tỏa thông tin trên các nền tảng số, mạng xã hội; sản xuất video clip, infographic; thiết lập kênh truyền thông chuyên đề cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chatbot hỗ trợ tìm hiểu, hỏi đáp về chuyển đổi số....

#Hải Phòng #phát triển KHCN #đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số #kế hoạch 192 #nghiên cứu công nghệ

Bài liên quan

Hôm nay, Quốc hội bàn chính sách đột phá phát triển khoa học công nghệ

Sáng 6/5, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với nhiều chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân làm khoa học.

Theo dự kiến kế hoạch kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, sáng nay (6/5), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Xem chi tiết

Xã hội

Nghị quyết 57: Đột phá phát triển khoa học công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện tại, thể chế vẫn đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn," nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Nghị quyết 57

Nghi quyet 57: Dot pha phat trien khoa hoc cong nghe
 Hạ tầng chuyển đổi số ở tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Xem chi tiết

Photo

Top đột phá khoa học công nghệ chứng minh Trung Quốc "vượt mặt" Mỹ

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng loạt công nghệ điển hình được mang ra so sánh cho thấy trình độ khoa học công nghệ của Trung Quốc đã vươn lên trên phần còn lại của thế giới.

Comparing DeepSeek R1 and OpenAI O1: Which AI Model Comes Out on Top? | Pablo Junco Boquer

Mô hình AI DeepSeek mới ra mắt của Trung Quốc có hiệu suất ngang ngửa ChatGPT do Mỹ sản xuất nhưng chi phí lại thấp hơn nhiều. DeepSeek chỉ là một ví dụ về các giải pháp công nghệ tiết kiệm chi phí hơn của Trung Quốc so với các giải pháp tương tự của Mỹ. Ảnh: AI Modator 

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới