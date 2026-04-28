Hai người đàn ông bị bỏng nặng khi thui thịt chó bằng bình gas

Ngày 28/4, thông tin từ Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân là L.V.N. và P.V.L. trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc sử dụng bình gas để thui thịt chó, hai người đặt bình gần nguồn lửa. Khi mở van, khí gas phụt ra bắt lửa, gây bỏng trực tiếp.

Sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân tự ý đổ xăng lên vết bỏng để điều trị, khiến tổn thương bị lan rộng và nghiêm trọng hơn.

Các bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu, xử lý vết bỏng theo phác đồ, theo dõi sát để hạn chế nguy cơ sốc bỏng và nhiễm trùng. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ và tứ chi, diện tích khoảng 38% cơ thể.

Theo bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không sử dụng bình gas cho mục đích đốt, thui thực phẩm. Việc đặt bình gần nguồn nhiệt hoặc thao tác không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến cháy, nổ nguy hiểm.

Khi bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng da bằng nước sạch liên tục trong 15 - 20 phút, tuyệt đối không bôi các chất như xăng, dầu, nước mắm hay kem đánh răng.