Người đàn ông Đồng Nai bị đạn bắn xuyên ngực được cứu sống ngoạn mục

Bệnh viện ở Đồng Nai vừa thành công phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đạn xuyên ngực, thể hiện khả năng phản ứng nhanh và chuyên môn cao trong cấp cứu.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân nam bị đạn bắn xuyên ngực với tổn thương đặc biệt nguy hiểm.

Bệnh nhân P.V.H (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) nhập viện vào khoảng 11h ngày 20/4 trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định viên đạn đi theo đường phức tạp từ vùng lưng phải xuyên qua lồng ngực sang bên trái – khu vực tập trung nhiều cơ quan trọng yếu như tim, phổi và các mạch máu lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã kiểm soát được tổn thương, đồng thời gắp thành công một đầu đạn có kích thước khoảng 0,3 x 0,5 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Đạn bắn xuyên ngực - Ảnh BVCC

Đây là yếu tố then chốt giúp hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu tái phát và các biến chứng nặng nề về sau.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo đánh giá chuyên môn, việc cứu sống bệnh nhân trong trường hợp vết thương do đạn bắn xuyên ngực là một thành công đáng ghi nhận, thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và phản ứng nhanh trong cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ.

Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống cấp cứu ngoại khoa chuyên sâu trong xử trí các ca chấn thương phức tạp, góp phần bảo vệ tính mạng người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Sống Khỏe

Nghịch ná bắn chim, bé trai bị viên đạn găm vào hố sọ giữa sát màng não

Các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương, nên để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Ngày 6/4, ThS.BS Lê Hoàng Hùng, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khoa đã phẫu thuật lấy dị vật là khối kim loại hình cầu trong vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải, kịp thời cứu bé trai 4 tuổi.

Trường hợp là nam bệnh nhi H.L.Đ., ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chị X. mẹ bé Đ. cho biết, khoảng 8h sáng, Đ. cùng các bạn có nghịch ná bắn chim và xảy ra sự cố. Gia đình tức tốc đưa bé đến cơ sở y tế địa phương. Do vết thương quá nguy hiểm, bé Đ. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên cứu chữa.

