Bác sĩ ở Đà Nẵng cứu sống người đàn ông ngưng tim giữa sân thể thao

Ngày 27/4, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công một người đàn ông hơn 50 tuổi ngưng tuần hoàn khi đang chơi pickleball.

Trước đó, chiều 25/4, trong lúc chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, BSCKI Lê Quang Huy - Bệnh viện Đà Nẵng nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà với thông tin có người đột ngột bất tỉnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, tím tái, thở nhanh yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt.

Người đàn ông đột ngột bất tỉnh trên sân pickleball.

Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ lập tức tiến hành khai thông đường thở, lấy đờm dãi và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực.

Đồng thời, bác sĩ Huy liên tục ép tim cấp cứu trong khoảng hơn năm phút. Sau quá trình hồi sinh tim phổi khẩn trương, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tiếp nhận người bệnh và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.