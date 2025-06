Hải Dương giao đất thực hiện Khu dân cư Đại An II

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định chuyển mục đích sử dụng, giao đất, cho thuê đất cho Công ty cổ phần Đại An để thực hiện dự án Khu dân cư Đại An II.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định 2510 về việc chuyển mục đích sử dụng; giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần Đại An để thực hiện dự án Khu dân cư Đại An II tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.

Trước đó, ngày 25/6, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 2432 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.

Khu dân cư Đại An II

Theo Quyết định 2510, UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 366.684,3 m2 đất thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương; gồm 364.556,3 m2 đất khu công nghiệp do Công ty cổ phần Đại An quản lý (Công ty cổ phần Đại An được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sê ri số BT 121692 ngày 11/12/2014) và 2.128 m2 đất phi nông nghiệp (955 m2 đất giao thông, 1.173 m2 đất thủy lợi) do UBND phường Tứ Minh quản lý (UBND thành phố Hải Dương đã thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng).

UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công ty cổ phần Đại An 366.684,3 m2 đất để thực hiện dự án Khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Cơ cấu sử dụng đất cụ thể như sau: Đất ở 146.704,2 m2, trong đó 25.821,27 m2 đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ; 50.197,26 m2 đất ở liền kề; 40.486,45 m2 đất nhà vườn; 30.199,22 m2 đất nhà ở xã hội (chung cư). Thời hạn giao đất 20 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định trên (theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương). Hình thức giao đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; quyền sở hữu căn hộ chung cư của dự án được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đất thương mại, dịch vụ (đất hỗn hợp) là 12.987,66 m2, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này, thuê đất trả tiền hàng năm. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (đất trường học) là 14.181,95 m2, có thời hạn thuê đất 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đất xây dựng công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật là 192.810,49 m2 gồm 800 m2 đất nhà văn hoá khu dân cư; 36.725,74 m2 đất công viên cây xanh; 16.200,0 m2 đất trung tâm văn hoá; 1.221,93 m2 đất chợ truyền thồng; 3.182,43 m2 đất hạ tầng kỹ thuật (đất kỹ thuật giữa các lô nhà liền kề); 337,43m2 đất công trình xử lý chất thải (bể thu gom nước thải) và 134.342,96m2 đất giao thông (trong đó: 102.310,4 m² đường giao thông, vỉa hè; 10.709,56 m² 3 bãi đỗ xe và 21.323 m² đường 33 m). Thời hạn giao đất 24 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này. Hình thức giao đất: giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty cổ phần Đại An có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án đã được phê duyệt; sau khi hoàn thành nghiệm thu, tổ chức bàn giao lại cho chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, phương thức giao đất là không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ; Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, Công ty cổ phần Đại An có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích được giao đất và thuê đất; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Đối với đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (đất trường học), Công ty được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn hoạt động của dự án (theo quy định tại Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương). Trường hợp trong quá trình thực hiện dự án, Công ty không đáp ứng điều kiện để được miễn tiền thuê đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh quyết định thu hồi việc miễn tiền thuê đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tính, thu số tiền thuê đất phải nộp (không được miễn) theo quy định.