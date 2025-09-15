Hà Nội

Thế giới

Hai đoàn tàu trật bánh ở Nga, 3 binh sĩ thiệt mạng

3 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh Nga đã thiệt mạng sau khi hai đoàn tàu bị trật bánh trong một cuộc tấn công phá hoại được cho là do Ukraine thực hiện.

An An (Theo DM)

>>> Mời độc giả xem video về vụ tàu trật bánh ở Nga

Nguồn video: Telegram/Daily Mail

Theo Daily Mail, Thống đốc Andrei Klychkov cho biết một thiết bị phát nổ trên đoạn đường ray xe lửa ở vùng Oryol, phía tây nước Nga, vào cuối ngày 13/9. Đến sáng 14/9, hai đoàn tàu ở hai khu vực khác nhau thuộc vùng Leningrad, phía tây nước Nga, đã bị trật bánh, Thống đốc khu vực Alexander Drozdenko cho biết trên Telegram.

Vụ việc khiến 3 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh Nga và người lái tàu thiệt mạng.

tau1.png
Hiện trường vụ tàu trật bánh ở Nga. Ảnh: Telegram/Warlife.

"Các nỗ lực cứu hộ được tiến hành sau vụ trật bánh đầu máy xe lửa gần ga Semrino ở quận Gatchina, Leningrad. Người lái tàu bị kẹt trong cabin và tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu", Thống đốc khu vực Drozdenko cho hay.

Một đoạn video chưa được xác minh đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy một toa tàu nằm nghiêng cách đường ray vài mét.

tau2.png
Ảnh: Telegram/Warlife.

Ông Drozdenko cho biết thêm, một đoàn tàu chở hàng cũng đã trật bánh trên một đoạn đường ray xa hơn về phía nam, giữa các làng Stroganovo và Mshinskaya, nhưng may mắn không có thương vong.

Đây được cho là vụ phá hoại mới nhất do Ukraine thực hiện nhằm vào hệ thống đường sắt rộng lớn của Nga.

Tháng trước, Ukraine nhắm vào một trạm giao thông ở Tver bằng cách đặt thuốc nổ dưới các thùng nhiên liệu.

