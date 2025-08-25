Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành đợt trao đổi tù binh mới, với 146 người được trao trả mỗi bên.

>>> Mời độc giả xem video : Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Nguồn video: RT

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã trao đổi 146 tù binh mỗi bên hôm 24/8.

Moscow cũng đã tiếp nhận 8 dân thường bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào Vùng Kursk của Nga năm ngoái.

Các quân nhân Nga được trả tự do trong đợt trao đổi mới nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc trao đổi tù binh mới nhất diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các quân nhân Nga vừa được trả tự do đang được hỗ trợ tâm lý và y tế tại Belarus. Họ sẽ sớm được đưa trở về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

8 người dân từ vùng Kursk đã được Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova đón tiếp tại Belarus. Họ đã bị Quân đội Ukraine giam giữ trong cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kursk hồi tháng 8/2024. Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga đánh bật ra khỏi khu vực này vào đầu năm nay.

"8 người dân đã phải trải qua những khó khăn nghiêm trọng và áp lực tâm lý", Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova nói.

Tù binh Ukraine được thả trong đợt trao đổi ngày 24/8/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, người đã dẫn đầu nhiều vòng đàm phán trực tiếp với Kiev tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, cho biết 146 quân nhân Ukraine nằm trong 1.000 tù binh mà Ukraine đã nhiều lần từ chối nhận lại trước đó.