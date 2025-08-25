Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành đợt trao đổi tù binh mới, với 146 người được trao trả mỗi bên.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video : Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Nguồn video: RT

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã trao đổi 146 tù binh mỗi bên hôm 24/8.

Moscow cũng đã tiếp nhận 8 dân thường bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào Vùng Kursk của Nga năm ngoái.

ngaukraine1.png
Các quân nhân Nga được trả tự do trong đợt trao đổi mới nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc trao đổi tù binh mới nhất diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các quân nhân Nga vừa được trả tự do đang được hỗ trợ tâm lý và y tế tại Belarus. Họ sẽ sớm được đưa trở về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

8 người dân từ vùng Kursk đã được Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova đón tiếp tại Belarus. Họ đã bị Quân đội Ukraine giam giữ trong cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kursk hồi tháng 8/2024. Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga đánh bật ra khỏi khu vực này vào đầu năm nay.

"8 người dân đã phải trải qua những khó khăn nghiêm trọng và áp lực tâm lý", Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova nói.

ngaukraine2.png
Tù binh Ukraine được thả trong đợt trao đổi ngày 24/8/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, người đã dẫn đầu nhiều vòng đàm phán trực tiếp với Kiev tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, cho biết 146 quân nhân Ukraine nằm trong 1.000 tù binh mà Ukraine đã nhiều lần từ chối nhận lại trước đó.

#trao đổi tù binh Nga Ukraine #đàm phán tù binh Nga Ukraine #tù binh Ukraine #tù binh Nga #đồng ý trao trả tù binh #khu vực Kursk

Bài liên quan

Thế giới

Kết quả vòng đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine thứ ba

Vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc.

RT đưa tin, phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán trực tiếp tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 23/7. Theo nguồn tin của TASS, cuộc họp giữa hai phái đoàn kéo dài khoảng 40 phút.

Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý của Tổng thống Putin, dẫn đầu trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng trong cuộc cải tổ chính phủ lớn tuần trước, là Trưởng đoàn đàm phán Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình?

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov cho rằng Ukraine dường như chưa sẵn sàng cho hòa bình.

RT đưa tin, bình luận trên của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov được đưa ra trước khi ông có cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 10/6.

belarus.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov. Ảnh: RIA Novosti.
Xem chi tiết

Thế giới

Nga và Ukraine trao đổi tù binh dưới 25 tuổi

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh mới nhất, bao gồm những người lính dưới 25 tuổi.

RT đưa tin, trong một tuyên bố trên kênh Telegram chính thức ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân nhân Nga đầu tiên dưới 25 tuổi đã được Ukraine trao trả, đang nhận được sự hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết tại Belarus trước khi được đưa về nước.

tubinh1.png
Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh hôm 9/6. Ảnh: Telegram.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.