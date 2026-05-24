Hà Nội yêu cầu ứng dụng công nghệ thu phí đỗ xe từ 1/7

100% điểm trông giữ và bãi đỗ xe ô tô tại Hà Nội phải triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng từ ngày 1/7/2026

UBND TP Hà Nội yêu cầu, từ ngày 01/7/2026, 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng.

Yêu cầu 100% điểm trông giữ và bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý

Cụ thể, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành ứng dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026. Đối với bến xe loại 2, thời hạn hoàn thành là trước ngày 30/6/2027.

Riêng với các điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô, từ ngày 1/7/2026 sẽ bắt buộc áp dụng công nghệ và thanh toán điện tử không dừng.

Một điểm trông giữ xe ở Hà Nội. Ảnh anninhthudo.vn/

Đối với hoạt động trông giữ xe máy, thành phố yêu cầu 100% điểm trông giữ và bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác; đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo kế hoạch, trước ngày 31/12/2030, Hà Nội sẽ hoàn thành rà soát toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ tạm thời trên địa bàn, hoàn thiện điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ hình thức thu phí điện tử không dừng.

UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh, tăng minh bạch trong quản lý doanh thu, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Thành phố cũng sẽ rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe; xây dựng phần mềm quản lý thông tin bãi đỗ, điểm đỗ xe tập trung; cập nhật dữ liệu trên các ứng dụng iHaNoi và VNeID; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát các bãi đỗ xe đang hoạt động trên địa bàn.

Các điểm đỗ xe được cập nhật trên các nền tảng số như iHaNoi và VNeID

Danh sách, tình trạng các điểm đỗ xe đã triển khai công nghệ thanh toán điện tử sẽ được cập nhật trên các nền tảng số như iHaNoi và VNeID.

Song song với đó, các đơn vị liên quan sẽ được yêu cầu bảo đảm hạ tầng kết nối dữ liệu, kiểm tra toàn bộ điểm trông giữ xe đang hoạt động, bao gồm cả khu vực lòng đường, hè phố, trường học, bệnh viện, chung cư, khu đô thị và các bãi đất trống.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi.

Công an TP Hà Nội được giao tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động trông giữ xe, đồng thời nghiên cứu các hình thức giám sát, xử phạt bằng công nghệ nhằm bảo đảm quy định thu phí không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố.