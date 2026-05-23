Ninh Bình và Đà Nẵng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT an toàn

Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5

Gần 52.000 thí sinh tại tỉnh Ninh Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hôm nay (23/5), gần 52.000 thí sinh tại tỉnh Ninh Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2026–2027.

Trong buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Ninh Bình, toàn tỉnh có 52.219 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 51.941 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, vắng 278 thí sinh. Công tác tổ chức tại các hội đồng thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi được siết chặt. Lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, nhắc nhở phụ huynh dừng đỗ xe đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ thí sinh như hướng dẫn vào phòng thi, phát nước uống, khẩu trang và hỗ trợ các tình huống phát sinh.

Đoàn Trường THPT A Trần Hưng Đạo chủ động hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT A Trần Hưng Đạo. Ảnh: Baoninhbinh.org.vn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Ninh Bình diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 95 hội đồng coi thi với khoảng 2.600 phòng thi. Có 8.711 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10, công tác tổ chức thi tại các Hội đồng coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, đúng lịch trình.

Ngày mai 24/5, buổi sáng, các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi nói các môn Ngoại ngữ chuyên.

Đà Nẵng có hơn 43.500 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10

Cũng trong ngày 23/5, tại Đà Nẵng diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Toàn thành phố có tại 110 điểm thi, trong đó có 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên. Ngoài 110 điểm thi chính thức, ngành Giáo dục còn bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng và 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh thi vào các trường chuyên.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 10.000 nhân lực tham gia công tác tổ chức, coi thi, bảo đảm an ninh, y tế, điện nước, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh.

Buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Văn (120 phút), buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút). Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Đà Nẵng có 43.567 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 956 học sinh được tuyển thẳng, trong đó 51 em đạt giải ở các kỳ thi cấp quốc gia, 523 học sinh khuyết tật, 379 em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và một học sinh thiểu số ít người.

Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập là 38.690 học sinh, 1.215 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Với tỷ lệ này, dự kiến khoảng 91% thí sinh sẽ có cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục công lập.

Toàn thành phố bố trí 110 điểm thi, đồng thời chuẩn bị thêm 6 điểm thi dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho biết ngành giáo dục đã yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, triển khai nghiêm túc quy chế thi và tăng cường công tác hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi được quán triệt tinh thần trách nhiệm, khách quan và thực hiện đúng quy định.

Song song với công tác chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố cùng các sở, ngành liên quan nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Giaoducthoidai.vn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 đến 25/5. Trong đó, ngày 22/5, thí sinh làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế. Từ ngày 23 đến 24/5, thí sinh dự thi ba môn chung gồm Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút). Ngày 25/5, học sinh dự thi các môn chuyên.