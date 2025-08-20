Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội trưng dụng trụ sở cơ quan làm bãi đỗ xe phục vụ diễu binh

Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng, trường học... thành sân đỗ xe phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành.

Thiên Tuấn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

cung-van-hoa-huu-nghi-viet-xo-4.jpg

Theo đó, để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ Nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân. Gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an Thành phố trước ngày 21/8/2025. Bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và PCCC tại các điểm đỗ xe.

#bãi đỗ xe #diễu binh #diễu hành #quốc khánh #trụ sở #hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng có 12 tiền án trộm cắp tài sản của người đi đường ở Hà Nội

Theo điều tra, Huy là đối tượng có 3 tiền án còn Thắng có 9 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản lưu động trên đường. Phối hợp với Công an phường Bạch Mai tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định bị hại trong clip được đăng tải trên mạng xã hội là chị P.N.A, hiện đang cư trú ở phường Bạch Mai.

capture-6374.png
Hai đối tượng Trần Quốc Huy và Phạm Văn Thắng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng

Nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng điều khiển 6 xe máy đua nhau chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường TP Hà Nội.

Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/8, Công an phường Kim Liên, Hà Nội nhận được trình báo của chị Đ.C (SN 1985, trú tại Hà Nội) trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, cháu của chị C là T.D.P (SN 2009, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị một nhóm thanh niên đánh và bắn đạn bi vào mắt phải tại khu vực đường Trường Chinh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện mắt trung ương.

capture-2206.png
Các đối tượng cùng tang vật liên quan tới vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Chi tiết cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Cục CSGT vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Ngày 19/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đơn vị đã có thông báo phân luồng giao thông.

Khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội gồm: Từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8 và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 02/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới