Công nhân môi trường ở Phú Thọ sẽ làm thêm việc đặc biệt trên đường phố

Công nhân, nhân viên môi trường tại Phú Thọ sẽ tham gia phát hiện, phản ánh các nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm và sự cố trên các tuyến đường.

Ngày 27/8, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì triển khai mô hình “Đường phố văn minh, an toàn giao thông” tại các phường thuộc địa bàn thành phố Việt Trì trước đây.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại buổi lễ ra mắt mô hình “Đường phố văn minh, an toàn giao thông”.

Theo mô hình, công nhân, nhân viên môi trường - những người thường xuyên làm việc trên các tuyến đường - sẽ tham gia phát hiện và kịp thời phản ánh cho lực lượng chức năng những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Các nội dung được phản ánh gồm những điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định và các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Đáng chú ý, lực lượng này còn được phát huy vai trò trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật, điều khiển phương tiện vi phạm, gây mất trật tự hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc này giúp bổ sung thêm một kênh thông tin từ cơ sở, khi những người làm việc trực tiếp trên đường phố có thể kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh tới lực lượng chức năng.

Mô hình cũng hướng tới việc phát hiện sớm những sự cố có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông và an toàn của người dân.

Người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì làm việc trên đường phố Phú Thọ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, công nhân, nhân viên môi trường sẽ kịp thời thông tin khi đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, cây xanh gãy đổ hoặc xuất hiện các vấn đề phát sinh sau mưa bão.

Bên cạnh đó, lực lượng này phối hợp với CSGT và các đơn vị liên quan trong khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông gây hư hỏng công trình, hạ tầng đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Phòng CSGT, việc triển khai mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền cơ sở, doanh nghiệp dịch vụ đô thị và Nhân dân trong bảo đảm TTATGT; qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chủ động phát hiện và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên các tuyến đường.

Mô hình được kỳ vọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và xây dựng môi trường giao thông văn minh trên địa bàn.

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