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Xã hội

Hai ngày nghỉ lễ, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông

Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Thiên Tuấn

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo đó, từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8 toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.

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Ảnh minh hoạ.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, tương đương 31,11%; số người chết giảm 13 người, tương đương 38,24%. Tuy nhiên, số người bị thương tăng 3 người, tương đương 11,11%.

Toàn bộ 46 vụ tai nạn xảy ra trong ngày đều trên đường bộ, gây thiệt hại về tài sản khoảng 868 triệu đồng. Trong khi đó, lĩnh vực đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn giao thông.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm thông qua tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thông tin do người dân, cơ quan báo chí cung cấp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Riêng trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.263 trường hợp; tạm giữ 84 ô tô, 2.245 mô tô và 265 phương tiện khác. Đồng thời, lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe các loại đối với 240 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.617 trường hợp.

Đáng chú ý, có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ bị xử lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 140 trường hợp chở quá số người quy định, 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 166 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng trừ điểm giấy phép lái xe đối với 41 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm đối với 665 trường hợp.

Đối với việc thí điểm tổ chức làn vượt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cục Cảnh sát giao thông ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, làn được tổ chức dành riêng để vượt xe, nhưng không nhường đường khi có phương tiện khác phát tín hiệu xin vượt.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản một trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Trường hợp này bị xử phạt 5 triệu đồng.

Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 172 trường hợp vi phạm. Trên đường sắt, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 52 trường hợp vi phạm.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
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