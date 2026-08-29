Hà Nội miễn phí tham quan 17 điểm du lịch nổi tiếng dịp 2/9

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân có thể tham quan miễn phí 17 điểm di tích lịch sử và công trình văn hóa nổi tiếng của Hà Nội.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, tham quan miễn phí cho người dân và du khách. Theo thông tin được công bố, 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa miễn phí trong ngày 2/9.

Danh sách trải rộng từ khu vực trung tâm đến các điểm di tích, danh thắng ở ngoại thành, tạo điều kiện để người dân lựa chọn hành trình phù hợp thay vì chỉ tập trung tại một vài địa điểm quen thuộc.

Hoàng thành Thăng Long.

Tại khu vực trung tâm Hà Nội, nhiều điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa nằm trong danh sách miễn phí như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích Nhà tù Hỏa Lò, đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, đền Quán Thánh và đền Quan Đế.

Đây đều là những địa danh có vị trí tương đối thuận lợi, phù hợp với các tour tham quan trong ngày. Du khách có thể kết hợp nhiều điểm đến để tìm hiểu lịch sử Thăng Long - Hà Nội, kiến trúc cổ cũng như đời sống văn hóa của khu vực phố cũ.

Không gian phố cổ cũng có nhiều địa chỉ được miễn phí tham quan, trong đó có di tích số 22 Hàng Buồm, ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội. Những địa điểm này mang đến góc nhìn khác về đời sống, kiến trúc và hoạt động buôn bán của người Hà Nội xưa.

Ở khu vực ngoại thành, danh sách miễn phí có những điểm đến nổi tiếng như khu di tích Cổ Loa, làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương và khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương). Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình hoặc nhóm du khách muốn rời khu vực trung tâm, kết hợp tham quan di tích với trải nghiệm không gian làng quê, cảnh quan tự nhiên.

Bên cạnh các di tích, Bảo tàng Hà Nội cũng nằm trong danh sách 17 điểm được miễn phí tham quan. Đây là một trong những địa chỉ phù hợp với người muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Thủ đô thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu được trưng bày.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đáng chú ý, việc miễn phí tham quan được triển khai cùng chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Quốc khánh. Hà Nội miễn phí vé trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao trong thời gian 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Với chính sách này, người dân có thể kết hợp di chuyển bằng phương tiện công cộng và tham quan các địa điểm miễn phí để giảm đáng kể chi phí cho một ngày vui chơi tại Hà Nội. Đặc biệt, các tuyến đường sắt đô thị có thể giúp hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân khi lượng người đổ về khu vực trung tâm tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, du khách cần chủ động kiểm tra thời gian mở cửa, phương án tổ chức đón khách và các quy định cụ thể tại từng điểm trước khi di chuyển. Trong ngày Quốc khánh, lượng khách tại những địa danh nổi tiếng có thể tăng mạnh, dẫn đến tình trạng đông đúc, ùn tắc tại một số khu vực.

Với 17 điểm tham quan miễn phí và chính sách miễn phí một số phương tiện giao thông công cộng trong 5 ngày, người dân có thêm nhiều lựa chọn để khám phá Hà Nội dịp Quốc khánh mà không cần chi quá nhiều cho vé tham quan và đi lại.