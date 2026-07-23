Hà Nội: Kiểm tra xe khách trong đêm, nhiều xe thiếu búa thoát hiểm

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) vừa tiến hành kiểm tra nhiều xe ô tô khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện thiếu búa phá kính, dây đai an toàn và các trang thiết bị cần thiết khác đảm bảo an toàn cho hành khách...

Đêm 22/7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai kế hoạch kiểm tra ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Tổ CSGT tập trung kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và giấy phép lái xe của tài xế. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hành khách thực tế so với danh sách hành khách khi xe xuất bến, tính pháp lý của hợp đồng vận tải và tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

Đáng chú ý, CSGT còn kiểm tra kỹ các thiết bị an toàn trên phương tiện như búa phá kính, bình cứu hỏa, dây đai an toàn...

Khoảng 21h, tổ công tác dừng ô tô khách mang BKS 26H-033.XX chạy tuyến Quỳnh Nhai (Sơn La) - Đại Từ (Thái Nguyên) để kiểm tra. Tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe không được trang bị búa phá kính.

Bà Nguyễn Thị Liên, một hành khách trên xe, cố gắng lật cả đệm và ga giường lên nhưng cũng không tìm thấy dây an toàn.

Bà Liên chia sẻ, đi đường xa, nhất là qua nhiều đèo núi, nếu thắt dây an toàn sẽ yên tâm hơn. Tuy nhiên, tại vị trí bà nằm không có dây an toàn.

Lý giải về việc thiếu các thiết bị an toàn trên xe, tài xế Vũ V.T. cho biết ban đầu xe được trang bị đầy đủ búa phá kính. Tuy nhiên, nhiều hành khách lấy búa ra nghịch rồi mang về nên bị thất lạc. Còn dây an toàn tại các giường nằm có chiếc bị hỏng, có chiếc vẫn sử dụng được, nhưng dù lái xe và phụ xe thường xuyên nhắc nhở, nhiều hành khách vẫn không cài dây an toàn.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Vũ V.T. với các lỗi: điều khiển xe không có đủ dụng cụ thoát hiểm hoặc có nhưng không có tác dụng; điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có dây đai an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm theo quy định. Với hai lỗi trên, tài xế bị phạt 1,4 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

Khi lực lượng CSGT dừng xe khách mang BKS 29E-483.XX để kiểm tra và yêu cầu xuất trình búa phá kính, tài xế đã mất hơn 5 phút lục tìm trong tủ đựng đồ.

Tài xế cho biết, ngay từ khi nhận xe, các khoang giường nằm không được thiết kế vị trí đặt búa phá kính nên nhà xe buộc phải cất dụng cụ này ở vị trí khác.

Ngoài ra, CSGT cũng phát hiện nhiều phương tiện dù được trang bị búa phá kính nhưng dùng dây nhựa thít cố định búa vào giá đỡ hoặc dùng băng dính dán kín, gây khó khăn khi sử dụng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết việc phương tiện thiếu búa phá kính sẽ làm giảm cơ hội sống sót của hành khách khi xe gặp sự cố bất ngờ.

"Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ phương tiện khắc phục các lỗi không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của xe; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn giao thông", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.