Hà Nội kiểm tra việc xử lý vệ sinh môi trường tại La Phù

Công an Hà Nội vừa phối hợp với Sở NN&MT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.

Tổ Công tác do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý chất rắn, Sở Nông nghiệp & Môi trường Thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại xã La Phù.

Cơ quan chức năng hướng dẫn đơn vị vận chuyển rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại khu vực kiểm tra ở lòng đường và khu vực xung quanh khu chéo đường tàu thôn Chùa Tổng, đường Đồng Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức là một trong những điểm tập kết rác thải được dư luận quần chúng quan tâm thời gian gần đây.

Hàng tấn bánh kẹo, thực phẩm ăn vặt không rõ nguồn gốc bị đổ bỏ ra đường gây lo ngại về an toàn vệ sinh và môi trường, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc làm việc với UBND xã La Phù, Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức, Tổ công tác đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót trong công tác vệ sinh môi trường.

Bánh kẹo, thực phẩm ăn vặt không rõ nguồn gốc bị đổ bỏ ra đường.

Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương có các biện pháp, giải pháp trước mắt, lâu dài để sớm khắc phục những thiếu sót nêu trên, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông không để dư luận, quần chúng nhân dân bức xúc.

Cùng với công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra xử lý vi phạm, Tổ công tác đã đề nghị Công an xã La Phù chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

Tổ công tác làm việc với lãnh đạo UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Hiện bãi rác tại khu vực xung quanh khu chéo đường tàu thôn Chùa Tổng, đường Đồng Tiến, xã La Phù đã được cơ quan chức năng thu dọn, che phủ, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho người tham gia giao thông và đang tiến hành di chuyển, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để tái diễn tình trạng.