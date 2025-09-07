Hà Nội

Xã hội

Hà Nội đề xuất gần 1.400 vị trí có thể lắp trạm sạc xe điện

Trong gần 1.400 vị trí đã rà soát có thể lắp trạm sạc xe điện, có 115 vị trí lắp đặt bên trong Vành đai 1.

Theo Trần Hoàng/Tiền Phong

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND TP trong việc chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trên địa bàn TP.

tram-sac.jpg
Trạm sạc xe điện tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Trọng Đảng

Báo cáo của Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc rà soát, đề xuất vị trí lắp đặt trạm sạc dành cho xe điện, đến nay đã có 59/126 phường xã, hàng chục đơn vị, doanh nghiệp có báo cáo chính thức.

Cụ thể các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp đã đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc dành cho xe điện phục vụ cả phương tiện vận tải công cộng lẫn xe cá nhân. Trong đó có 115 vị trí lắp đặt trạm sạc bên trong Vành đai 1; 19 vị trí lắp trạm sạc trong các công viên, vườn hoa; 122 vị trí tại các điểm trung chuyển xe buýt; gần 200 vị trí tại các tòa tái định cư, nhà xã hội...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh tinh thần quyết tâm chuyển đổi giao thông xanh.

Lãnh đạo TP khẳng định: Với xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng sạch, thành phố nhất quán mục tiêu trước năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi. Ông Quyền giao Sở Xây dựng tiếp tục tăng tốc triển khai, cố gắng xong trong năm 2029, riêng đơn giá định mức cho xe buýt điện nhỏ và vừa phải hoàn thành ngay trong tháng 9/2025.

Về vấn đề trạm sạc, Tổ công tác của thành phố xem xét thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực tế từng địa điểm, vị trí, từ đó nghiên cứu phương án, cơ chế triển khai phù hợp, tuân thủ pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu ngành Điện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tính toán tổng thể, toàn diện phương án cấp điện cho các trạm, khu vực, các xã, phường…

“Đề nghị Sở Xây dựng thí điểm làm ngay các trạm sạc tại các địa điểm phù hợp, nhưng phải yêu cầu nhà đầu tư có những ràng buộc theo đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn”, ông Quyền yêu cầu.

