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Xã hội

Hà Nội chốt học phí 6 trường công lập thuộc đại học và viện nghiên cứu

HĐND TP Hà Nội thông qua mức học phí từ 1,97 đến 4,5 triệu đồng/tháng cho 6 trường công lập thuộc đại học và viện nghiên cứu.

Bình Nguyên

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập trên địa bàn thành phố. Mức thu dao động từ 1,97 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng mỗi học sinh mỗi tháng.

Nghị quyết áp dụng đối với học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập trên địa bàn Hà Nội, cùng các đơn vị trực tiếp tổ chức đào tạo.

Theo nghị quyết, mức học phí cụ thể được quy định như sau:

Trường THCS Năng khiếu (Đại học Sư phạm Hà Nội): 4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm: từ 3,2-3,4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội): từ 2,54-2,835 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội): từ 1,97-3,2 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam): từ 2,7-2,8 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường THCS Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội): 4,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2026 - 2027. Ảnh tthnue.edu.vn

Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP. Hà Nội) đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thu học phí và các khoản dịch vụ giáo dục chất lượng cao đúng mức, đúng đối tượng và thời gian quy định.

Yêu cầu tiên quyết là các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai mức thu, danh mục các khoản thu cũng như phương thức quản lý, sử dụng nguồn thu theo đúng quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, giúp phụ huynh và xã hội giám sát hiệu quả, đồng thời tránh phát sinh các khoản thu ngoài Nghị quyết đã được thông qua.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng được đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tại các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm các trường hợp thu sai quy định, lạm thu hoặc sử dụng nguồn thu không đúng mục đích.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027, với mức hỗ trợ cao nhất 40.000 đồng/học sinh/ngày.

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