Group Bắc Việt bị phạt 365 triệu đồng

Thứ nhất, BVG bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn. Cụ thể, Công ty chậm công bố Nghị quyết HĐQT ngày 06/11/2024 liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của CTCP Công nghệ Bắc Việt và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Thứ hai, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Cụ thể, trong báo cáo tình hình quản trị năm 2023 và năm 2024, BVG không nêu rõ các giao dịch với CTCP Công nghiệp Bắc Việt và CTCP Công nghệ Bắc Việt (2 công ty có Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Hoàng Chương, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BVG).

Còn trong BCTC kiểm toán năm 2023 ghi nhận BVG bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công nghiệp Bắc Việt và Công nghệ Bắc Việt với giá trị lần lượt gần 3,2 tỷ đồng và 48 triệu đồng. BCTC kiểm toán năm 2024 tiếp tục ghi nhận các giao dịch với Công nghiệp Bắc Việt gồm: Cung cấp dịch vụ (48 triệu đồng), thu gốc cho vay (25,4 tỷ đồng), lãi vay nhập gốc (548 triệu đồng). Giao dịch với Công nghệ Bắc Việt gồm: Cung cấp dịch vụ (48 triệu đồng), mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (12,5 tỷ đồng), nhận ủy thác đầu tư (10 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng thỏa thuận tiền gửi (7,72 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng trái phiếu (15,55 tỷ đồng), và chuyển nhượng trái phiếu (hơn 31,4 tỷ đồng).

Thứ ba, BVG bị phạt 112,5 triệu đồng do không mời đại diện tổ chức kiểm toán dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong khi BCTC năm 2023 có ý kiến kiểm toán là từ chối đưa ra ý kiến (trường hợp thuộc diện bắt buộc mời theo quy định).

Thứ tư, Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan mà không được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo đúng quy định. Theo BCTC năm 2023 và 2024, BVG có nhiều giao dịch với 2 công ty liên quan đến ông Vũ Hoàng Chương. Trong năm 2023, các giao dịch gồm bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với giá trị gần 3,2 tỷ đồng và 48 triệu đồng. Năm 2024, giao dịch với Công nghiệp Bắc Việt gồm: Cung cấp dịch vụ (48 triệu đồng), thu gốc cho vay (25,4 tỷ đồng), lãi vay nhập gốc (548 triệu đồng). Giao dịch với Công nghệ Bắc Việt gồm: Cung cấp dịch vụ (48 triệu đồng), mua cổ phiếu riêng lẻ (12,5 tỷ đồng), nhận ủy thác đầu tư (10 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng tiền gửi (7,72 tỷ đồng). Ngoài ra, ngày 26/03/2024, BVG mua 150.000 trái phiếu do Công nghệ Bắc Việt phát hành với giá trị 15,55 tỷ đồng, tương đương 38,58% tổng tài sản, và đến ngày 14/08/2024 chuyển nhượng lại số trái phiếu này với giá trị gần 15,9 tỷ đồng (39,34% tổng tài sản). Cùng ngày 14/08/2024, BVG mua 150.000 trái phiếu do Agribank phát hành (15 tỷ đồng), sau đó ngày 25/11/2024 chuyển nhượng lại cho Công nghệ Bắc Việt với giá trị 15,55 tỷ đồng (38,57% tổng tài sản).

Thứ năm, Công ty bị phạt 12,5 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định



Group Bắc Việt tiền thân là Công ty TNHH Thép Bắc Việt, thành lập năm 2000, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là ông Trần Anh Vương (Shark Vương). BVG hiện có vốn điều lệ hơn 97,5 tỷ đồng, đó cổ đông lớn duy nhất là Công ty TNHH MTV King Invest (sở hữu 5,28%), tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Trần Anh Vương.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, BVG ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ đồng, giảm mạnh 69% so với năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,3 tỷ đồng, tăng 11%. Dù vậy, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế tại điểm cuối năm 2024 gần 53.4 tỷ đồng.

Cho năm 2025, BVG đặt mục tiêu doanh thu gần 3,9 tỷ đồng và lãi trước thuế 3,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 26% so với năm 2024.