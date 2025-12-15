Hà Nội

Số hóa

Google Translate cập nhật, dịch trực tiếp thành bình dân

Đây là tính năng được yêu cầu nhiều nhất từ ​​trước đến nay. Bản cập nhật của Google Translate khiến mọi tai nghe đều có tính năng Live Translate.

Tuệ Minh

Ứng dụng dịch thuật nổi tiếng Google Translate vừa công bố một bản cập nhật quan trọng giúp mang đến những cải tiến đáng kể cho người dùng Android. Giờ đây, ứng dụng cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực trực tiếp đến tai nghe nhờ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến từ Gemini.

Tính năng phiên dịch trực tiếp (live translate) vốn độc quyền trên các dòng tai nghe cao cấp.

Google phá rào hệ sinh thái

Tính năng này trước đây chỉ có trên một số tai nghe nhất định như Pixel Buds của Google, tuy nhiên bất kỳ người dùng nào sở hữu smartphone Android và phiên bản mới nhất của Google Translate giờ đây đều có thể biến hầu hết các cặp tai nghe thành thiết bị dịch thuật thời gian thực.

Người dùng chỉ cần kích hoạt chức năng dịch trực tiếp, cho phép điện thoại thu âm giọng nói và ngay lập tức phát bản dịch bằng ngôn ngữ đã chọn.

Theo thông tin từ Google, trải nghiệm mới này giữ nguyên giọng điệu, ngữ điệu và nhịp điệu của bài phát biểu gốc, từ đó giúp bản dịch trở nên tự nhiên hơn và dễ hiểu hơn trong các cuộc hội thoại. Hiện tại, công cụ dịch hiện đại của Google Translate đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ.

Gemini giúp Google Translate vượt trội hơn so với Apple.

Ngoài ra, Google Translate còn mang đến nhiều cải tiến khác. Nhờ vào Gemini, chất lượng dịch văn bản sẽ được nâng cao đáng kể, với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, cho phép dịch thuật bao gồm cả thành ngữ, tiếng lóng và thuật ngữ địa phương. Những cải tiến này hiện đã có mặt tại Mỹ và Ấn Độ, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, Google Translate cũng đã nâng cấp các công cụ hỗ trợ học ngôn ngữ. Người dùng giờ đây có thể theo dõi số ngày liên tiếp họ đã luyện tập một ngôn ngữ, tương tự như các ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến như Duolingo và Babbel.

Hãy trải nghiệm ngay tính năng dịch trực tiếp xuyên nền tảng của Google Translate.
Techcrunch
Số hóa

Google bổ sung trình học ngoại ngữ vào app Translate

Google tích hợp luôn vào ứng dụng phiên dịch Translate để tạo ra một công cụ học ngoại ngữ giống Duolingo nhưng không có tính năng mè nheo nhắc nhở phiền hà.

Google đang tích hợp các công cụ học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi AI vào ứng dụng Dịch. Tính năng mới, hiện đang được triển khai ở giai đoạn thử nghiệm, có thể tạo các bài học ngôn ngữ tùy chỉnh dựa trên trình độ và mục đích học một ngôn ngữ mới của bạn, chẳng hạn như đi du lịch ở một quốc gia khác.

Hiện tại, Google Dịch chỉ có thể giúp người nói tiếng Anh luyện tập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như giúp người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha luyện tập tiếng Anh.

Xem chi tiết

Số hóa

Tai nghe phiên dịch AI… trợ thủ đắc lực hay chiêu trò quảng cáo?

Bên cạnh các máy phiên dịch chuyên nghiệp, ứng dụng dịch thuật trên smartphone, tai nghe phiên dịch AI đang nổi đình đám trên thị trường công nghệ.

Trong kỷ nguyên số, rào cản ngôn ngữ dần được xóa bỏ nhờ sự bùng nổ của công nghệ dịch thuật. Bên cạnh các máy phiên dịch chuyên dụng, tai nghe phiên dịch AI được các nhãn hàng quảng cáo là một thiết bị thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo để dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Điều khiến nhiều người băn khoăn là chất lượng sản phẩm có tương xứng với quảng cáo của các nhãn hàng?

Nở rộ sản phẩm

Xem chi tiết

Số hóa

Kính thông mình full chức năng, phiên dịch đến 89 thứ tiếng

Chiếc kính thông minh này chứng tỏ sự hấp dẫn bởi giá cả phải chăng lại còn nhiều chức năng hơn cả Ray-ban của Meta.

Công ty khởi nghiệp AR Trung Quốc Rokid hôm qua đã phát động chiến dịch Kickstarter cho Rokid Glasses, phiên bản mới của kính thông minh với màn hình đơn sắc màu xanh lá cây, vốn đã ra mắt tại Trung Quốc trước đó.

Giờ đây, sau 24 giờ, dự án đã huy động được hơn 500.000 đô la, đánh dấu nhu cầu không thể phủ nhận đối với kính thông minh, vượt xa trải nghiệm âm thanh đơn thuần của kính Ray-Ban Meta và Oakley Meta HSTN.

Xem chi tiết

