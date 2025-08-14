Tai nghe phiên dịch AI… trợ thủ đắc lực hay chiêu trò quảng cáo?

Trong kỷ nguyên số, rào cản ngôn ngữ dần được xóa bỏ nhờ sự bùng nổ của công nghệ dịch thuật. Bên cạnh các máy phiên dịch chuyên dụng, tai nghe phiên dịch AI được các nhãn hàng quảng cáo là một thiết bị thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo để dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Điều khiến nhiều người băn khoăn là chất lượng sản phẩm có tương xứng với quảng cáo của các nhãn hàng?

Nở rộ sản phẩm

Tai nghe phiên dịch AI luôn cần có hai yếu tố quan trọng, đó là trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu để có thể nhận diện ngôn ngữ, xử lý dịch thuật và trả kết quả thời gian thực qua tai nghe.

Hiện tại, người tiêu dùng có thể tìm đến sản phẩm Timekettle X1 hay iKKO ActiveBuds. Về cơ bản, các sản phẩm này là một cặp tai nghe True Wireless Stereo (TWS) với đầy đủ các chức năng như nghe nhạc, đàm thoại, chống ồn chủ động (ANC) và xuyên âm.

Tai nghe phiên dịch AI giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp với tính năng dịch thuật thời gian thực.

Chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm này được đánh giá là khá tốt, có thể so sánh với nhiều tai nghe không dây cùng tầm giá. Điểm đột phá nằm ở hộp sạc, đây là thành phần quyết định khiến nó trở thành một tai nghe phiên dịch AI độc lập. Hộp sạc của của ActiveBuds và Timekettle X1 có một màn hình cảm ứng, tích hợp hệ điều hành độc lập, có thể kết nối Wi-Fi hoặc lắp SIM 4G.

Nhờ vậy, khách hàng có thể thực hiện dịch thuật trực tiếp trên hộp sạc mà không cần đến smartphone. Hộp sạc sẽ xử lý quá trình dịch, sau đó phát bản dịch qua tai nghe của bạn. Riêng Timekettle X1 còn có thể dịch thời gian thực một hội nghị với cùng lúc có 5 loại ngôn ngữ khác nhau được sử dụng.

Đối với dòng tai nghe phiên dịch AI phụ thuộc vào smartphone, người dùng có thể tìm đến giải pháp tai nghe AI của các hãng công nghệ nổi tiếng như Google Pixel Buds, Samsung Galaxy Buds hay Timekettle WT2 Plus hay sản phẩm thương hiệu Việt Nam như Vtalk Ear.

Theo đó, tai nghe Google Pixel Buds Pro2, sở hữu thế mạnh của nền tảng Google Translate với hơn 40 ngôn ngữ khác nhau. Nhờ được phát triển bởi chính Google, chiếc tai nghe này được đánh giá có tốc độ dịch nhanh và chính xác cao cho người dùng.

Trong khi đó, Pixel Buds Pro2 tích hợp AI Gemini, hỗ trợ các thao tác bằng giọng nói để người dùng kích hoạt, thay đổi các chế độ dịch mà không phải thao tác với nút cảm ứng. Tuy nhiên sản phẩm có nhược điểm là cần kết nối với smartphone Google Pixel mới sử dụng được.

Tương tự, Samsung Galaxy Buds 3Pro với Galaxy AI tích hợp cùng nền tảng Interpreter cũng không kém cạnh. Tuy nhiên, nó cũng chỉ hỗ trợ phiên dịch khi hoạt động cùng smartphone Samsung và số lượng ngôn ngữ phụ thuộc vào từng mẫu smartphone khác nhau.

Timekettle nổi tiếng với sản phẩm WT2 tích hợp AI ChatGPT được tinh chỉnh riêng có thể dịch được hơn 40 ngôn ngữ với hơn 90 giọng khác nhau. Đây là một trong những thương hiệu tai nghe phiên dịch phổ biến nhất. Mặc dù vẫn cần ứng dụng trên điện thoại, sản phẩm này nổi tiếng với công nghệ AI nhận diện giọng nói chính xác và nhiều chế độ dịch như Touch Mode (chạm để nói) hay Speaker Mode (dịch qua loa điện thoại), giúp người dùng giao tiếp tự nhiên hơn trong các tình huống khác nhau. WT2 cung cấp các phiên bản Plus và Edge cho các kiểu đeo tai khác nhau với mức giá từ 4,5 triệu đồng.

Hướng dẫn viên du lịch Vũ Mai Huyền chia sẻ: “Trước đây, do chưa thật sự tự tin với khả năng ngoại ngữ, mình đã mua một máy phiên dịch cầm tay. Mặc dù khả năng phiên dịch khá tốt nhưng phải mang thêm một thiết bị rất phiền. Khi tai nghe phiên dịch AI được bán ra, mình đã trải nghiệm và chọn luôn, khá là tiện dụng”.

Đối với sản phẩm thương hiệu Việt, người dùng có thể tìm đến Vtalk AI Ear. Là thương hiệu trong nước, sản phẩm này được tối ưu hóa khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (sang ngôn ngữ khác), đảm bảo các bản dịch luôn rõ ràng và đúng ngữ cảnh. Sản phẩm này cũng có giá tương đối thấp, được bán chính hãng với giá khoảng 1,9 triệu đồng.

Rào cản “giá chát”

Rào cản lớn nhất khi khách hàng quyết định lựa chọn sản phẩm tai nghe phiên dịch AI đó là mức giá không hề rẻ. Người dùng tại Việt Nam cần phải bỏ ra khoảng hơn 9 triệu đồng cho iKKO ActiveBuds, thậm chí, Timekettle X1 có giá gấp đôi với 18 triệu đồng. Đây thực sự là một rào cản lớn mặc dù những gì nó mang lại về mặt chức năng tai nghe thông thường lẫn phiên dịch không hề thấp so với giá tiền.

Những tai nghe phiên dịch AI sở hữu phần cứng độc lập, phiên dịch không cần kết nối với smartphone có giá không hề rẻ.

Ngoài ra, một số dòng sản phẩm còn gặp hạn chế khi chỉ hỗ trợ smartphone cùng hệ sinh thái. Anh Hà Quảng, nhân viên Kỹ thuật của Samsung Hà Nội cho biết: “Các dòng tai nghe Pixel Buds và Galaxy Buds có nhược điểm lớn nhất là chỉ hỗ trợ smartphone cùng hệ sinh thái. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà chất lượng phiên dịch hoạt động cực kỳ ổn định. Tỷ lệ dịch thuật sai sót thường dưới 5%”.

Trong trường hợp sử dụng smartphone khác, người dùng có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm tương thích đa nền tảng. Những loại này được thiết kế ứng dụng AI riêng để điều khiển và phiên dịch trên nhiều nền tảng khác nhau bất kể là smartphone Android hay iOS.

Đa phần vẫn là tai nghe phiên dịch phụ thuộc

Kỹ sư Trần Minh Nghĩa – Chuyên gia tư vấn thiết bị tại FPT shop nhận định: “Chiếu theo định nghĩa như trên thì hiện tại trên thị trường rất ít tai nghe có đủ các nền tảng để gọi là tai nghe phiên dịch. Các thiết bị này có giá bán rất đắt, còn lại đa phần, dù được đính kèm chữ “phiên dịch”, những sản phẩm này vẫn phải cần đến một thiết bị khác, có đủ sức mạnh phần cứng để phụ trách xử lý việc dịch thuật cụ thể ở đây là smartphone”.

Tai nghe phiên dịch AI tận dụng sức mạnh của smartphone là giải pháp có chi phí phù hợp với số đông người dùng.

Vì vậy, theo kỹ sư Trần Minh Nghĩa: “Hầu hết các sản phẩm được quảng bá khi ra mắt với tên gọi là tai nghe phiên dịch thực chất là tai nghe phiên dịch phụ thuộc, Connected Earbuds. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định, các tai nghe có tích hợp AI chuyên cho phiên dịch hỗ trợ tốt hơn rất nhiều và khác hoàn toàn với việc dùng ứng dụng dịch trên smartphone rồi phát qua tai nghe.”

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa tai nghe phiên dịch và các loại tai nghe thông thường chính là khả năng phiên dịch tự động trong thời gian thực.

Nếu tai nghe thông thường đảm nhận nhiệm vụ truyền âm từ thiết bị đến tai người dùng, như khi nghe nhạc hay gọi điện, thì tai nghe phiên dịch là thiết bị được trang bị khả năng nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ nhanh chóng và còn được tích hợp AI.

Chính vì thế, tai nghe phiên dịch có khả năng nhận dạng và chuyển ngữ lời nói của người đối diện vô cùng nhanh chóng, hỗ trợ một quá trình giao tiếp mạch lạc và hiệu quả.

Như vậy có thể thấy, đối với tai nghe phiên dịch AI, các dòng sản phẩm hiện nay trên thị trường khác biệt rõ rệt về tính năng vận hành và giá cả. Tùy theo nhu cầu thực tế, người dùng có thể chọn cho mình một sản phẩm phù hợp và cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo thổi phồng về công dụng.