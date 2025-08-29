Google bổ sung trình học ngoại ngữ vào app Translate

Google tích hợp luôn vào ứng dụng phiên dịch Translate để tạo ra một công cụ học ngoại ngữ giống Duolingo nhưng không có tính năng mè nheo nhắc nhở phiền hà.

Google đang tích hợp các công cụ học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi AI vào ứng dụng Dịch. Tính năng mới, hiện đang được triển khai ở giai đoạn thử nghiệm, có thể tạo các bài học ngôn ngữ tùy chỉnh dựa trên trình độ và mục đích học một ngôn ngữ mới của bạn, chẳng hạn như đi du lịch ở một quốc gia khác.

Hiện tại, Google Dịch chỉ có thể giúp người nói tiếng Anh luyện tập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như giúp người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha luyện tập tiếng Anh.

Ứng dụng Translate Beta cho thấy Google tích hợp công cụ học ngoại ngữ. Ảnh chụp màn hình

Khi nhấn vào nút Luyện tập mới trong ứng dụng Google Dịch, bạn có thể chọn trình độ kỹ năng và mô tả mục tiêu của mình. Bạn cũng có thể chọn từ các tình huống cài đặt sẵn, chẳng hạn như sử dụng ngôn ngữ cho các cuộc trò chuyện chuyên nghiệp, tương tác hàng ngày, trò chuyện với bạn bè và gia đình, v.v.

Sau đó, Google sẽ sử dụng mô hình AI Gemini để tạo bài học dựa trên phản hồi của bạn. Nếu bạn cho Google biết bạn có trình độ tiếng Tây Ban Nha trung cấp và muốn giao tiếp với gia đình bản xứ trong thời gian du học, Dịch có thể tạo ra một kịch bản đề xuất để giúp bạn tìm hiểu về giờ ăn. Từ đó, bạn có thể luyện tập nói về chủ đề này bằng Dịch hoặc nghe các cuộc hội thoại và nhấn vào những từ bạn nhận ra.

"Những bài tập này theo dõi tiến trình học tập hàng ngày của bạn và giúp bạn xây dựng các kỹ năng cần thiết để giao tiếp bằng ngôn ngữ khác một cách tự tin", Matt Sheets, giám đốc sản phẩm của Google, phát biểu trong buổi họp báo. Cách thiết lập này nghe có vẻ hơi giống Duolingo, một ứng dụng cũng tự động điều chỉnh giáo án dựa trên trình độ và mục tiêu của bạn.

Google Translate sẽ cạnh tranh với ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng Duolingo?

Ngoài ra, Google đã ra mắt tính năng dịch trực tiếp trong ứng dụng Dịch, cho phép bạn trò chuyện qua lại với người khác ngay cả khi không cùng ngôn ngữ. Tính năng này sẽ dịch lời nói của bạn sang ngôn ngữ người nói ưa thích bằng cách tạo ra bản ghi âm và bản dịch âm thanh do AI tạo ra, và ngược lại. Không giống như tính năng dịch trực tiếp trên Google Pixel 10, ứng dụng Google Dịch không cố gắng làm cho âm thanh do AI tạo ra nghe giống như giọng nói của bạn, nhưng Sheets nói với các phóng viên rằng công ty đang "thử nghiệm các tùy chọn khác nhau ở đó".

Tính năng dịch trực tiếp hiện có sẵn cho người dùng ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và Mexico và hoạt động với hơn 70 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tamil.