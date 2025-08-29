Hà Nội

Số hóa

Google bổ sung trình học ngoại ngữ vào app Translate

Google tích hợp luôn vào ứng dụng phiên dịch Translate để tạo ra một công cụ học ngoại ngữ giống Duolingo nhưng không có tính năng mè nheo nhắc nhở phiền hà.

Tuệ Minh

Google đang tích hợp các công cụ học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi AI vào ứng dụng Dịch. Tính năng mới, hiện đang được triển khai ở giai đoạn thử nghiệm, có thể tạo các bài học ngôn ngữ tùy chỉnh dựa trên trình độ và mục đích học một ngôn ngữ mới của bạn, chẳng hạn như đi du lịch ở một quốc gia khác.

Hiện tại, Google Dịch chỉ có thể giúp người nói tiếng Anh luyện tập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như giúp người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha luyện tập tiếng Anh.

Ứng dụng Translate Beta cho thấy Google tích hợp công cụ học ngoại ngữ. Ảnh chụp màn hình

Khi nhấn vào nút Luyện tập mới trong ứng dụng Google Dịch, bạn có thể chọn trình độ kỹ năng và mô tả mục tiêu của mình. Bạn cũng có thể chọn từ các tình huống cài đặt sẵn, chẳng hạn như sử dụng ngôn ngữ cho các cuộc trò chuyện chuyên nghiệp, tương tác hàng ngày, trò chuyện với bạn bè và gia đình, v.v.

Sau đó, Google sẽ sử dụng mô hình AI Gemini để tạo bài học dựa trên phản hồi của bạn. Nếu bạn cho Google biết bạn có trình độ tiếng Tây Ban Nha trung cấp và muốn giao tiếp với gia đình bản xứ trong thời gian du học, Dịch có thể tạo ra một kịch bản đề xuất để giúp bạn tìm hiểu về giờ ăn. Từ đó, bạn có thể luyện tập nói về chủ đề này bằng Dịch hoặc nghe các cuộc hội thoại và nhấn vào những từ bạn nhận ra.

"Những bài tập này theo dõi tiến trình học tập hàng ngày của bạn và giúp bạn xây dựng các kỹ năng cần thiết để giao tiếp bằng ngôn ngữ khác một cách tự tin", Matt Sheets, giám đốc sản phẩm của Google, phát biểu trong buổi họp báo. Cách thiết lập này nghe có vẻ hơi giống Duolingo, một ứng dụng cũng tự động điều chỉnh giáo án dựa trên trình độ và mục tiêu của bạn.

Google Translate sẽ cạnh tranh với ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng Duolingo?

Ngoài ra, Google đã ra mắt tính năng dịch trực tiếp trong ứng dụng Dịch, cho phép bạn trò chuyện qua lại với người khác ngay cả khi không cùng ngôn ngữ. Tính năng này sẽ dịch lời nói của bạn sang ngôn ngữ người nói ưa thích bằng cách tạo ra bản ghi âm và bản dịch âm thanh do AI tạo ra, và ngược lại. Không giống như tính năng dịch trực tiếp trên Google Pixel 10, ứng dụng Google Dịch không cố gắng làm cho âm thanh do AI tạo ra nghe giống như giọng nói của bạn, nhưng Sheets nói với các phóng viên rằng công ty đang "thử nghiệm các tùy chọn khác nhau ở đó".

Tính năng dịch trực tiếp hiện có sẵn cho người dùng ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và Mexico và hoạt động với hơn 70 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tamil.

The V
Linh vật cú của Duolingo bị khai tử, người dùng tiếc hùi hụi

Duolingo tuyên bố Con cú xanh nổi tiếng trên ứng dụng của họ đã chết. Điều này khiến nhiều người nhiều người dùng trên khắp thế giới tiếc nuối.

Công ty đứng sau ứng dụng học ngoại ngữ Doulingo, vốn đã trở nên quen thuộc trong đại dịch Covid-19, vừa ra thông báo tiết lộ rằng chú cú hoạt hình dễ thương của công ty đã chết.

Theo chân chú chim xanh trên Twitter, bị khai tử vào năm 2023 sau khi Elon Musk mua lại nền tảng truyền thông xã hội này và đổi tên thành X, chú cú này dường như đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch đổi thương hiệu của công ty.
Tai nghe phiên dịch AI… trợ thủ đắc lực hay chiêu trò quảng cáo?

Bên cạnh các máy phiên dịch chuyên nghiệp, ứng dụng dịch thuật trên smartphone, tai nghe phiên dịch AI đang nổi đình đám trên thị trường công nghệ.

Trong kỷ nguyên số, rào cản ngôn ngữ dần được xóa bỏ nhờ sự bùng nổ của công nghệ dịch thuật. Bên cạnh các máy phiên dịch chuyên dụng, tai nghe phiên dịch AI được các nhãn hàng quảng cáo là một thiết bị thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo để dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Điều khiến nhiều người băn khoăn là chất lượng sản phẩm có tương xứng với quảng cáo của các nhãn hàng?

Nở rộ sản phẩm

Anker Soundcore Sleep A30 Tai nghe ngủ “chống ngáy”, đồng bộ sóng não

Ngủ ngon giờ đây cũng có công nghệ “cứu trợ”. Với Sleep A30, Anker hứa hẹn mang lại giấc ngủ yên bình hơn nhờ khử tiếng ngáy theo thời gian thực.

info-tainghe-chongngay-01.jpg
