“Thánh nữ golf” khiến cư dân mạng Nhật Bản săn lùng ráo riết

Shin Ae Ahn sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc nhưng lại chuyển tới New Zealand sinh sống từ năm 9 tuổi. Cô sớm bén duyên với golf và luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tích trong môn thể thao quý tộc. Khi còn chơi giải nghiệp dư, Ahn gây ấn tượng khi đại diện cho New Zealand giành được Cúp Nữ hoàng Sirikit. Cô cũng đoạt được chức vô địch giải đấu gậy nữ New Zealand năm 2005. Bốn năm sau, Shin Ae gia nhập hệ thống KLPGA Tour và trở thành một tân binh tiềm năng trong con đường golf chuyên nghiệp. Năm 2010 là mùa giải đột phá của tay golfer sinh năm 90 này khi cô đã giành chiến thắng ngay lần đầu tham gia sự kiện KLPGA vào cuối tháng 7 tại Hidden Valley Women's Open. Shin Ae cũng là tay golf đứng thứ 3 trong danh sách kiếm tiền của KLPGA năm đó. 2011 dường như không phải là năm may mắn của Shin Ae khi cô chỉ đứng ở vị trí thứ 2 tại Nefs Masterpiece và vị trí thứ 3 tại ADT-Caps khi kết thúc mùa giải. Thành tích tốt nhất của "bóng hồng làng golf" tại một sự kiện LPGA Major là về vị trí 64 trong giải Mỹ mở rộng năm 2011. Phải đến năm 2015, nữ golfer mới lấy lại được phong độ sau 2 năm không gặt hái được thành công. Tuy thành tích chuyên nghiệp không có gì nổi bật nhưng khi tham dự bất kì giải nào, Shin Ae Ahn cũng tạo cơn sốt bởi cực kì xinh đẹp và quyến rũ. Ở các giải đấu, Shin Ae Ahn từng được bình chọn là "VĐV xinh đẹp nhất", "VĐV mặc đẹp nhất"…Cô còn được các fan hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh: "thánh nữ golf". Trang cá nhân của nữ golf thủ Shin Ae Ahn tới gần 150 nghìn lượt người theo dõi. Mỗi bức ảnh của golf thủ này đăng lên đều nhận được cơn mưa thả tim, đặc biệt là cánh mày râu. Nữ golf thủ xứ Hàn thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường, giải trí với golf, tham gia một số giải đấu nghiệp dư hay những tấm hình sexy hút mắt người xem. Tờ Chosun của Hàn Quốc cho biết, "Thánh nữ" Shin Ae Ahn cũng là VĐV thể thao nước ngoài được tìm kiếm trên mạng nhiều nhất Nhật Bản. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô cũng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh tạp chí, ảnh quảng cáo và mẫu ảnh cho một số thương hiệu nổi tiếng. Mời các bạn xem video: 5 Golfer Nữ Đáng Xem Nhất

