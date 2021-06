Nữ golf thủ gợi cảm lộ ảnh nóng do yêu phải tên sở khanh

Từng là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới, Paige Spiranac bỗng mất tích khỏi các sân golf mà không rõ lý do. Sau một cuộc phỏng vấn của cô nàng với báo chí, mọi chuyện mới được vỡ lẽ. Sự cố bắt đầu khi cô quen một người bạn trai, và gửi cho anh ta một vài các bức ảnh khoả thân của mình. Nhưng không may sau khi chia tay, người bạn trai này đã chia sẻ các bức ảnh nóng của Paige Spiranac cho các bạn mình. Từ đó các bức ảnh được phát tán chóng mặt, nó còn xuất hiện trên cả tờ TMZ. Dù mọi chuyện đã dần lắng xuống nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, nữ golf thủ vẫn cảm thấy rất suy sụp. Thậm chí, sau khi sự việc xảy ra, những kẻ bất lịch sự luôn vào trang cá nhân, "khủng bố" Paige Spiranac bằng những lời lẽ khó nghe. Thậm chí, Paige còn nhận lời đe dọa khi có 1 kẻ nặc danh đòi cô phải trả tiền nếu không sẽ bán hình ảnh riêng tư cho một số trang tin dành cho người lớn. “Sau sự cố, những hình ảnh khoả thân của tôi đã tràn ngập trên báo chí. Thật không thể tin được. Tôi rơi vào trầm cảm, và quyết định rời xa sân golf, cũng như tránh mọi tiếp xúc suốt thời gian dài”, nữ golfer tâm sự. Phải sau hơn 2 năm từ sự cố ảnh nóng, nữ golfer Paige Spiranac mới tìm lại trạng thái cân bằng tâm lý và cô trở thành đại sứ cho Quỹ The Cybersmile Foundation, cùng tham gia các sự kiện golf gây quỹ cho tổ chức từ thiện này. Paige Spiranac sinh ngày 26/3/1993, cao 1m63 và số đo ba vòng 92-59-89, cô không phải là tay golf nổi tiếng nhưng sắc đẹp đã giúp cô trở thành người của công chúng. Spiranac từng gây chú ý khi cùng đội golf của Đại học San Diego giành chức vô địch giải Mountain West Conference Golf Championship năm 2012 - 2014. Spiranac bước chân vào con đường golf chuyên nghiệp tháng 12/2015. Sáu tháng sau, cô gái 23 tuổi này giành chiến thắng đầu tiên trong hệ thống Cactus Tour tại giải Orange Tree Golf Resort. Cuối năm 2016, cô gặp thất bại khi nỗ lực giành tấm vé gia nhập đường đua LPGA. Do đó, Paige quyết định nghỉ thi đấu, chuyển sang làm người dạy golf. Phong cách quyến rũ của Paige là con dao hai lưỡi khi vừa giúp cô trở nên thu hút, hấp dẫn người xem hơn nhưng cũng khiến bông hồng làng golf này gặp không ít khó khăn. Sau khi từ bỏ giấc mơ thi đấu golf, Paige Spiranac chuyển sang làm người mẫu ảnh, sở hữu Instagram với 3 triệu lượt theo dõi. Ngoài ra cô còn thành lập một kênh Youtube riêng để hướng dẫn bất kỳ ai muốn tập chơi golf. Mời các bạn xem video: Thu Hoài tập đánh golf

