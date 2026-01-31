Công ty Trung Kiên trúng gói thầu điện chiếu sáng huyện Hàm Tân, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng

Công ty Trung Kiên vừa trúng gói thầu xây lắp điện trên Quốc lộ 55 với giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng 31% cho ngân sách nhà nước.

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Quốc lộ 55 qua địa bàn các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân vừa chính thức lộ diện đơn vị thi công sau một cuộc đấu thầu đầy kịch tính. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không chỉ nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch nối liền các khu vực kinh tế.

Cuộc cạnh tranh giữa 7 nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 01/01/2026, Gói thầu số 06 (Mã TBMT: IB2500619864) có giá dự toán 5.494.045.000 đồng đã thu hút 7 nhà thầu tham dự:

Công ty TNHH Trung Kiên: Dự thầu với giá 5.493.929.532 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 3.790.811.377 đồng (giảm 31%).

Liên danh Quốc lộ 55 PG - TT : Dự thầu với giá 4.507.968.544 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 4.260.030.274 đồng (giảm 5%).

: Dự thầu với giá 4.507.968.544 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 4.260.030.274 đồng (giảm 5%). Công ty TNHH Long Phú Kim : Dự thầu với giá 4.349.970.909 đồng.

: Dự thầu với giá 4.349.970.909 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Điện Quang Phát : Dự thầu với giá 4.400.846.311 đồng.

: Dự thầu với giá 4.400.846.311 đồng. Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ điện MES : Dự thầu với giá 4.600.019.548 đồng.

: Dự thầu với giá 4.600.019.548 đồng. Công ty CP Trường Long: Dự thầu với giá 5.491.695.057 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 4.667.940.798 đồng (giảm 15%).

Liên danh điện chiếu sáng Hàm Tân 2025: Dự thầu với giá 4.685.078.799 đồng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 26/01/2026 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân, đã ban hành Quyết định số 10/QLDAKVHT phê duyệt Công ty TNHH Trung Kiên chính thức trúng Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình. Giá trúng thầu là 3.790.811.377 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được hơn 1,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá lên tới 31%.

Quyết định số 10/QLDAKVHT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trượt thầu do rào cản kỹ thuật và giá thành

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BCĐG-TL đã bóc tách chi tiết nguyên nhân trượt thầu của các đối thủ:

Về Kỹ thuật: Công ty TNHH Long Phú Kim và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Điện Quang Phát là hai đơn vị bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật. Dù đã có quá trình làm rõ hồ sơ, nhưng các giải pháp thiết bị và biện pháp thi công của hai nhà thầu này vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại Chương V của E-HSMT.

Công ty TNHH Long Phú Kim và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Điện Quang Phát là hai đơn vị bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật. Dù đã có quá trình làm rõ hồ sơ, nhưng các giải pháp thiết bị và biện pháp thi công của hai nhà thầu này vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại Chương V của E-HSMT. Về Giá: Sau khi vượt qua "cửa ải" kỹ thuật, các nhà thầu còn lại đã bước vào cuộc đua khốc liệt về giá. Với mức chào thầu sau giảm giá là 3.790.811.377 đồng (giảm 31% so với dự toán), Công ty TNHH Trung Kiên đã xác lập vị trí số 1. Các đơn vị như Liên danh Quốc lộ 55 PG - TT (xếp thứ 2), Công ty CP Giải pháp Cơ điện MES (xếp thứ 3) hay Công ty CP Trường Long (xếp thứ 4) dù đạt chuẩn kỹ thuật nhưng mức giá bỏ thầu vẫn cao hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu.

Năng lực thực thi và thách thức 180 ngày

Công ty TNHH Trung Kiên, có trụ sở tại Phường La Gi (nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp mới), là đơn vị có bề dày kinh nghiệm với 22 gói thầu trúng trên hệ thống. Dù trong năm 2025, tỷ lệ trúng/trượt của đơn vị này có sự biến động, nhưng việc giành được gói thầu tại Hàm Tân cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp đối với các dự án điện chiếu sáng.

Công trình Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 55 là kỳ vọng của người dân hai xã Tân Thắng, Sơn Mỹ. Với việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực và giá thành hợp lý như Công ty TNHH Trung Kiên, hy vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong một môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch.