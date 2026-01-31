Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Trung Kiên trúng gói thầu điện chiếu sáng huyện Hàm Tân, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng

Công ty Trung Kiên vừa trúng gói thầu xây lắp điện trên Quốc lộ 55 với giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng 31% cho ngân sách nhà nước.

Hà Linh

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Quốc lộ 55 qua địa bàn các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân vừa chính thức lộ diện đơn vị thi công sau một cuộc đấu thầu đầy kịch tính. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không chỉ nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch nối liền các khu vực kinh tế.

Cuộc cạnh tranh giữa 7 nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 01/01/2026, Gói thầu số 06 (Mã TBMT: IB2500619864) có giá dự toán 5.494.045.000 đồng đã thu hút 7 nhà thầu tham dự:

Công ty TNHH Trung Kiên: Dự thầu với giá 5.493.929.532 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 3.790.811.377 đồng (giảm 31%).

  • Liên danh Quốc lộ 55 PG - TT: Dự thầu với giá 4.507.968.544 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 4.260.030.274 đồng (giảm 5%).
  • Công ty TNHH Long Phú Kim: Dự thầu với giá 4.349.970.909 đồng.
  • Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Điện Quang Phát: Dự thầu với giá 4.400.846.311 đồng.
  • Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ điện MES: Dự thầu với giá 4.600.019.548 đồng.
  • Công ty CP Trường Long: Dự thầu với giá 5.491.695.057 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 4.667.940.798 đồng (giảm 15%).

Liên danh điện chiếu sáng Hàm Tân 2025: Dự thầu với giá 4.685.078.799 đồng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 26/01/2026 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân, đã ban hành Quyết định số 10/QLDAKVHT phê duyệt Công ty TNHH Trung Kiên chính thức trúng Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình. Giá trúng thầu là 3.790.811.377 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được hơn 1,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá lên tới 31%.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 10/QLDAKVHT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trượt thầu do rào cản kỹ thuật và giá thành

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BCĐG-TL đã bóc tách chi tiết nguyên nhân trượt thầu của các đối thủ:

  • Về Kỹ thuật: Công ty TNHH Long Phú Kim và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Điện Quang Phát là hai đơn vị bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật. Dù đã có quá trình làm rõ hồ sơ, nhưng các giải pháp thiết bị và biện pháp thi công của hai nhà thầu này vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại Chương V của E-HSMT.
  • Về Giá: Sau khi vượt qua "cửa ải" kỹ thuật, các nhà thầu còn lại đã bước vào cuộc đua khốc liệt về giá. Với mức chào thầu sau giảm giá là 3.790.811.377 đồng (giảm 31% so với dự toán), Công ty TNHH Trung Kiên đã xác lập vị trí số 1. Các đơn vị như Liên danh Quốc lộ 55 PG - TT (xếp thứ 2), Công ty CP Giải pháp Cơ điện MES (xếp thứ 3) hay Công ty CP Trường Long (xếp thứ 4) dù đạt chuẩn kỹ thuật nhưng mức giá bỏ thầu vẫn cao hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu.

Năng lực thực thi và thách thức 180 ngày

Công ty TNHH Trung Kiên, có trụ sở tại Phường La Gi (nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp mới), là đơn vị có bề dày kinh nghiệm với 22 gói thầu trúng trên hệ thống. Dù trong năm 2025, tỷ lệ trúng/trượt của đơn vị này có sự biến động, nhưng việc giành được gói thầu tại Hàm Tân cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp đối với các dự án điện chiếu sáng.

Công trình Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 55 là kỳ vọng của người dân hai xã Tân Thắng, Sơn Mỹ. Với việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực và giá thành hợp lý như Công ty TNHH Trung Kiên, hy vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong một môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

    #Công ty TNHH Trung Kiên #Ban quản lý dự án Hàm Tân #đấu thầu điện chiếu sáng #Quốc lộ 55 #tiết kiệm ngân sách

    Bài liên quan

    Bạn đọc

    Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá

    Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm

    Thị trường đấu thầu xây lắp tại Vĩnh Long vừa ghi nhận một cuộc cạnh tranh đầy sôi động tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa cống Giồng Trôm. Với sự tham gia của 3 doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành cơ khí thủy lợi, gói thầu này đã trở thành tâm điểm phân tích về tính hiệu quả và sự minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

    Thế trận "ngang tài ngang sức"

    Xem chi tiết

    Bạn đọc

    Công ty Minh Tường Phát trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp: Hai đối thủ giá thấp bị loại [Kỳ 1]

    Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Công ty Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi các đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

    Ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 922/QĐ-BQLDAKV4 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Nghị. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát.

    Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.997.688.600 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (địa chỉ trụ sở tại số 909/5 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã trúng thầu với giá 2.907.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 90.688.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng hơn 3%.

    Xem chi tiết

    Bạn đọc

    Công ty Số 8: Năng lực thực thi và bài toán hiệu quả kinh tế từ những gói thầu sát giá dự toán [Kỳ 3]

    Với tỷ lệ trúng thầu hơn 86%, năng lực của Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 là không thể phủ nhận, nhưng tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách vẫn là dấu hỏi lớn.

    Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã tham gia 15 gói thầu, trúng 13 gói và chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 27 tỷ đồng.

    Trong năm 2025, nhà thầu này thể hiện sự bứt phá đáng kinh ngạc khi trúng toàn bộ 7 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử phản ánh tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ ở mức 6,29%, thậm chí nhiều gói thầu xây lắp điện chiếu sáng quan trọng có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

    Xem chi tiết

    Đọc nhiều nhất

    TIÊU ĐIỂM

    TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

    AN TOÀN THỰC PHẨM

    LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

    Kiến thức cần biết

    Tin mới