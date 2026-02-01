Công ty Trí Nguyên trúng gói thầu PCCC tại trường Minh Đức hơn 3,4 tỷ đồng

Vượt qua hai đối thủ nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, Công ty Trí Nguyên đã chính thức trúng gói thầu hệ thống PCCC và chống sét tại dự án trường học ở Đồng Nai.

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực 03 tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 (Xây lắp + Thiết bị): Hệ thống PCCC, báo cháy và chống sét thuộc dự án Trường TH - THCS Minh Đức. Đáng chú ý, kết quả trúng thầu có sự chênh lệch rất thấp so với dự toán, sau khi các đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại ở bước đánh giá hồ sơ.

Cuộc đua "tam mã" và kịch bản trượt thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 24/12/2025, gói thầu này thu hút 03 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-DC ngày 13/01/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC, chỉ có duy nhất một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Harding đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo báo cáo, nhà thầu này không đáp ứng các tiêu chí then chốt về hợp đồng tương tự và năng lực tài chính theo quy định của E-HSMT. Việc dừng bước sớm của đơn vị này đã làm giảm đi đáng kể tính cạnh tranh về giá của gói thầu.

Đối thủ còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy Chữa cháy D.N.F dù vượt qua bước năng lực nhưng lại "vấp" phải rào cản kỹ thuật. Tại Báo cáo đánh giá, đơn vị tư vấn nêu rõ nhà thầu này không đáp ứng các tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật của thiết bị chính và giải pháp thi công theo yêu cầu chi tiết tại Chương V của hồ sơ mời thầu. Đáng lưu ý, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy Chữa cháy D.N.F chỉ là 3.123.418.460 đồng – thấp hơn giá trúng thầu của đơn vị được chọn hơn 330 triệu đồng. Tuy nhiên, do không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, lợi thế về giá của nhà thầu này đã không được xem xét.

Việc hai đối thủ bị loại ở các bước kỹ thuật và năng lực đã tạo điều kiện cho đơn vị còn lại "về đích" mà không gặp phải sự cạnh tranh về giá ở vòng cuối.

Ngày 20/01/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-QLDAKV03 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 08 (Xây lắp + Thiết bị): Hệ thống PCCC, báo cháy + chống sét thuộc dự án Trường TH - THCS Minh Đức. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng an toàn cho dự án giáo dục trọng điểm tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 24/QĐ-QLDAKV03 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên (MSDN: vn3603797221) hiện có trụ sở tại Phường Long Bình, Đồng Nai (địa giới hành chính mới). Do ông Nguyễn Văn Trí làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu Công ty Trí Nguyên đã tham gia 50 gói thầu và trúng tới 26 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 115 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu số 08 (Xây lắp + Thiết bị): Hệ thống PCCC, báo cháy và chống sét thuộc dự án Trường TH - THCS Minh Đức nêu trên trước đó Công ty Trí Nguyên cũng đã thực hiện các gói thầu tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như:

Gói thầu số 4: Xây lắp hệ thống PCCC, chống sét + báo cháy tự động Xây dựng thuộc dự án Trường Mầm non Tân Vạn tại Ban Quản lý dự án khu vực 01

Gói số 10 (xây lắp + thiết bị): Thi công xây dựng nhóm công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và cung cấp lắp đặt thiết bị nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật hạng mục hệ thống PCCC + Chống sét thuộc dự án Trường mầm non Hoa Hồng tại Ban Quản lý dự án khu vực 10.