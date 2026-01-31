Hà Nội

Bạn đọc

Vượt qua 3 đối thủ, Công ty Phùng Hưng trúng gói thầu xây dựng Điểm trường Diêm Vân

Vượt qua 3 đối thủ nhờ mức giá dự thầu cạnh tranh và điểm tổng hợp tối ưu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phùng Hưng đã trúng gói thầu xây lắp tại Gia Lai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách hơn 17%.

Hà Linh

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, đặc biệt là các điểm trường phải di dời do giải phóng mặt bằng, luôn là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Điểm trường Diêm Vân đã cho thấy những tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Cuộc đua giá giữa bốn nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu qua mạng, gói thầu đã thu hút sự tham gia của 04 đơn vị năng lực: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phùng Hưng, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Tổng hợp Bảo Tín và Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hoàng Minh.

Điểm đáng chú ý trong cuộc thầu này là cả 4 nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy sự chênh lệch chủ yếu nằm ở phương án giá dự thầu sau giảm giá. Dù các nhà thầu như Bảo Tín hay Đồng Tâm đã đưa ra mức giảm giá sâu (từ 6% đến 10%), nhưng khi xét trên điểm tổng hợp quy đổi giữa kỹ thuật và giá, Công ty Phùng Hưng đã xuất sắc giành vị trí xếp hạng thứ nhất. Các nhà thầu còn lại xếp hạng 2, 3 và 4, trượt thầu do có điểm tổng hợp thấp hơn đơn vị dẫn đầu.

Ngày 10/01/2026, tại quyết định số 27/QĐ-BQL, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã chính thức phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phùng Hưng trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Điểm trường Diêm Vân với giá 4.604.024.000 đồng, tiết kiệm ngân sách nhà nước khoảng 964 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng lên tới hơn 17%.

qd-8172.jpg
Quyết định số 27/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu và kỳ vọng tiến độ

Dữ liệu từ hồ sơ gốc cho thấy Công ty Phùng Hưng có trụ sở tại số 28 Đường Sư Đoàn 3 Sao Vàng, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai (địa chỉ sau sáp nhập). Doanh nghiệp này sở hữu kinh nghiệm dày dạn khi đã tham gia hơn 55 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 26 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 55 tỷ đồng.

Với thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày dưới hình thức đơn giá cố định, nhà thầu sẽ phải huy động tối đa nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công như đã kê khai trong hồ sơ. Dư luận đang kỳ vọng Điểm trường Diêm Vân sớm hoàn thiện các hạng mục như: nhà lớp học 4 phòng, sân nền, khu vệ sinh... để kịp thời đón học sinh trở lại trường, đảm bảo quyền lợi giáo dục cho con em tại khu tái định cư.

