Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Trị: Kịch bản "một mình một ngựa" và hồ sơ năng lực của Thiên Bình

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 5 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình là nhà thầu duy nhất tham dự.

Hải Đăng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15h03 ngày 22/11/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (Mã TBMT: IB2500470656).

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 5.096.575.900 đồng, thuộc lĩnh vực hàng hóa, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện ngắn chỉ trong 30 ngày. Đây là một phần trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2025.

1a.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kịch bản "một mình một ngựa" và bài toán tiết kiệm ngân sách

Biên bản mở thầu ghi nhận tình trạng "độc diễn" khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã định danh: vn0104746480).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình đưa ra giá dự thầu là 4.954.393.000 đồng, không có thư giảm giá. So với giá gói thầu (5.096.575.900 đồng), mức giá dự thầu này thấp hơn khoảng 142.182.900 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt khoảng 2,79%.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, nếu nhà thầu này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm, cơ hội trúng thầu là gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh từ các đối thủ khác khiến dư luận băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu, khi mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức khiêm tốn dưới 3%.

Được biết, gói thầu sử dụng nguồn vốn từ Kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, việc sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả, tiết kiệm tối đa là trách nhiệm quan trọng của chủ đầu tư.

Năng lực "phủ sóng" toàn quốc và áp lực từ "cơn mưa" trúng thầu

Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình có trụ sở đăng ký tại Tầng 2, Số 367 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2010, hiện do bà Đặng Thị Thanh Hà làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình là một gương mặt quen thuộc trên thị trường thiết bị giáo dục với lịch sử tham gia 141 gói thầu, trong đó đã trúng 84 gói, trượt 51 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này (tính cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 328 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phân tích hoạt động đấu thầu trong năm 2025 cho thấy một tần suất tham gia và trúng thầu "chóng mặt" của doanh nghiệp này. Cụ thể, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 17 gói và 4 gói đang chờ kết quả.

Chỉ tính riêng trong tháng 11/2025, thời điểm cùng lúc tham gia gói thầu tại Quảng Trị, nhà thầu này đã ghi nhận chuỗi trúng thầu ấn tượng tại nhiều địa phương khác nhau:

  • Ngày 24/11/2025: Trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị cho trường Tiểu học và THCS Hàng Trạm (Hòa Bình) với giá hơn 1,4 tỷ đồng.
  • Ngày 08/11/2025: Trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Lào Cai gồm gói mua sắm cho Trường PTDT Bán trú THCS Số 2 Nậm Xây (gần 950 triệu đồng) và Trường PTDTBT TH Số 2 Nậm Xây (hơn 1,1 tỷ đồng).
  • Ngày 03/11/2025: Trúng gói thầu tại Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Lang (Cao Bằng).

Trước đó, trong tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình cũng đã trúng hàng loạt gói thầu tại Hà Tĩnh như: Trường THPT Lê Quý Đôn (23/9), THPT Nguyễn Du (19/9), THPT Hồng Lĩnh (10/9), THPT Cẩm Xuyên (8/9).

Địa bàn hoạt động của nhà thầu này trải rộng khắp cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn đến khu vực Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và cả khu vực miền Nam như Vĩnh Long, Cần Thơ.

Rủi ro từ việc dàn trải nguồn lực?

Việc trúng thầu liên tiếp 31 gói thầu trong năm 2025 chứng tỏ năng lực hồ sơ của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình rất mạnh. Tuy nhiên, việc thực hiện hàng loạt hợp đồng cung cấp thiết bị tại nhiều địa bàn cách xa nhau trong cùng một khoảng thời gian đặt ra thách thức không nhỏ về quản trị, logistics và nhân sự.

Tại gói thầu đang xét ở Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, thời gian thực hiện hợp đồng yêu cầu là 30 ngày. Đây là khoảng thời gian rất ngắn, đòi hỏi nhà thầu phải tập trung nguồn lực để cung cấp, lắp đặt và bàn giao. Trong khi đó, doanh nghiệp này cũng đang phải thực hiện các gói thầu vừa trúng vào cuối tháng 11 tại Hòa Bình và các gói đang chờ kết quả khác tại Lạng Sơn và Vĩnh Long.

Dư luận đặt câu hỏi: Liệu Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình có đảm bảo được tiến độ và chất lượng hàng hóa cho tất cả các gói thầu trúng cùng lúc hay không? Việc kê khai nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công (nếu có) trong các hồ sơ dự thầu có sự trùng lặp hay không, khi mà các gói thầu diễn ra gần như song song?

Ý kiến chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm thẩm định

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Tình trạng 'một mình một ngựa' trong đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng, dù đúng quy trình nhưng chưa đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất về giá. Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư mất đi cơ hội so sánh để lựa chọn phương án tối ưu về tài chính. Rủi ro nằm ở chỗ nếu giá dự thầu sát giá dự toán, ngân sách nhà nước sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu."

Cũng theo chuyên gia Đào Giang, đối với những nhà thầu trúng thầu dày đặc trong một năm, Tổ chuyên gia xét thầu cần đặc biệt lưu ý khâu kiểm tra năng lực thực hiện hợp đồng. "Luật Đấu thầu quy định rất rõ về việc nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nguồn lực. Nếu nhà thầu sử dụng cùng một đội ngũ nhân sự hoặc cùng một năng lực tài chính để 'chạy' cho nhiều gói thầu cùng lúc mà không đảm bảo thực tế, đó là dấu hiệu cần phải làm rõ để tránh tình trạng chậm tiến độ hoặc bán thầu sau này," vị chuyên gia nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu tham gia nhiều gói và trúng nhiều là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình và đảm bảo rằng nhà thầu được lựa chọn phải thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng. Nếu phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực về khả năng huy động thiết bị, nhân sự do đang thực hiện các hợp đồng khác, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền loại bỏ hoặc yêu cầu làm rõ."

Luật sư Vũ cũng lưu ý thêm về Thông tư 79/2025/TT-BTC, yêu cầu công khai minh bạch thông tin quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc giám sát cộng đồng và giám sát từ các cơ quan chức năng là cần thiết để đảm bảo các gói thầu mua sắm công, đặc biệt là các gói thầu phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa như tại Quảng Trị, được thực hiện đúng chất lượng, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Hiện tại, gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực thực sự của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình tại địa phương này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả của gói thầu này.

#thiết bị giáo dục #Quảng Trị #Thiên Bình #gói thầu #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Giáo dục Cửu Long và 'cú đúp' gói thầu 42,8 tỷ đồng tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày giữa tháng 10/2025, các liên danh do Công ty Giáo dục Cửu Long đứng đầu đã trúng liên tiếp 2 gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hơn 42,8 tỷ đồng tại Vĩnh Long.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra hết sức sôi động trong năm 2025. Nổi lên trong bức tranh đó, Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long (gọi tắt là Giáo dục Cửu Long) đang cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ với tần suất trúng thầu và quy mô các gói thầu đáng chú ý.

2-9579.png
Ảnh Minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Phúc Lộc: Cuộc đua "song mã" gay cấn

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) vừa mở thầu với sự tham gia của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông. Mức giá dự thầu đang cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mua sắm trang thiết bị bán trú và dạy học tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) đã hoàn tất mở thầu vào ngày 17/11/2025. Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu quen mặt trên thị trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách.

Toàn cảnh gói thầu và diễn biến mở thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đua gói thầu hơn 200 tỷ tại Đồng Nai: Xây lắp 368 tạo lợi thế lớn về giá?

Tại gói thầu XL11 do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai mời thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đang có lợi thế lớn khi bỏ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu XL11: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2500182078, nằm trong Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2). Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 200.186.887.371 đồng, thực hiện trong 450 ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Khởi tham dự với vị thế là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm khu vực phía Nam. Tuy nhiên, với mức giá dự thầu cao hơn đối thủ dẫn đầu tới hơn 10 tỷ đồng, liệu kinh nghiệm có đủ để Ngọc Khởi lật ngược thế cờ?

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Chỉ trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã được UBND phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây dựng hạ tầng. Đáng chú ý, tại cả hai gói thầu này, doanh nghiệp đều tham gia với tư cách "một mình một ngựa" và trúng thầu với mức tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,22%.

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Khởi tham dự với vị thế là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm khu vực phía Nam. Tuy nhiên, với mức giá dự thầu cao hơn đối thủ dẫn đầu tới hơn 10 tỷ đồng, liệu kinh nghiệm có đủ để Ngọc Khởi lật ngược thế cờ?

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc đua “nghẹt thở” giữa 9 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chênh lệch với giá gói thầu tới hơn 25 tỷ đồng, đặt ra bài toán cân não về năng lực thực hiện và chất lượng hàng hóa.