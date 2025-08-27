Gói thầu tại Xăng dầu Bến Tre: Lượng Tâm trúng thầu sau quá trình "làm rõ" E-HSDT

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm đã trúng gói thầu “Thi công xây dựng công trình” trị giá gần 1,2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre, dù ban đầu hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cần phải làm rõ, bổ sung một số nội dung quan trọng.

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre (Petrolimex Bến Tre) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Cải tạo hệ thống chữa cháy Kho Xăng dầu Rạch Vong. Theo kết quả được công bố, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm đã vượt qua hai đối thủ khác để được lựa chọn, với giá trúng thầu là 1.199.999.987 đồng. Đáng chú ý, hành trình đi đến chiến thắng của nhà thầu này bao gồm cả giai đoạn "làm rõ, bổ sung" hồ sơ dự thầu theo yêu cầu từ tổ chuyên gia.

Hành trình "vượt vũ môn" của Lượng Tâm tại gói thầu gần 1,2 tỷ đồng

Gói thầu “Thi công xây dựng công trình” (Mã TBMT: IB2500303623) do Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre làm chủ đầu tư, có giá trị được phê duyệt là 1.304.418.837 đồng , thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt tại Quyết định số 645/PLXBTr-QĐ ngày 29/05/2025 do ông Phạm Văn Thính, Chủ tịch Công ty ký.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 14/07/2025, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm (Lượng Tâm), giá dự thầu sau giảm giá: 1.199.999.987 đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, giá dự thầu sau giảm giá: 1.262.486.184 đồng. Liên danh nhà thầu thi công Cải tạo hệ thống chữa cháy Kho Xăng dầu Rạch Vong, giá dự thầu sau giảm giá: 1.279.000.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 62/BC-TVTX ngày 29/07/2025 của đơn vị tư vấn mời thầu (Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & Thi công xây dựng Thị xã) , trong quá trình đánh giá, hồ sơ của Công ty Lượng Tâm đã bộc lộ một số điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Cụ thể, tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung:

Về năng lực: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HCM-00081904 chưa thể hiện phạm vi hoạt động "Thi công xây dựng công trình công nghiệp, nhà công nghiệp, hạng III" theo yêu cầu.

Về kinh nghiệm: Hợp đồng tương tự (số 31/2023/HĐ-XD) thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng để chứng minh đã hoàn thành.

Về kỹ thuật: Thiếu đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến công trình lân cận và thiếu thông số kỹ thuật chi tiết của các máy bơm PCCC.

Ngày 18/07/2025, đơn vị tư vấn đã có Công văn số 59/CV-TVTX xin ý kiến chủ đầu tư về việc yêu cầu Công ty Lượng Tâm làm rõ các nội dung trên. Đến ngày 21/07/2025, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre đã có Công văn số 678/PLXBTr-CV do Giám đốc Nguyễn Thị Châu Uyên ký, chấp thuận đề nghị này.

Sau khi nhận được yêu cầu, Công ty Lượng Tâm đã có văn bản làm rõ, bổ sung hồ sơ và được tổ chuyên gia đánh giá là "đáp ứng yêu cầu E-HSMT". Với việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, cùng với việc có giá chào thầu thấp nhất, Công ty Lượng Tâm đã được xếp hạng thứ nhất.

Ngày 21/08/2025, bà Nguyễn Thị Châu Uyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre, đã ký Quyết định số 1148/PLXBTr-QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chính thức công nhận Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm trúng thầu với giá 1.199.999.987 đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 116 ngày.

"Hệ sinh thái" đối tác và lịch sử đấu thầu của Lượng Tâm

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm (MSDN: 0314727893) có địa chỉ tại A6 Đào Tông Nguyên, Xã Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, do bà Nguyễn Thị Bích Tuyền làm Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu thống kê, kể từ khi thành lập vào cuối năm 2017, Lượng Tâm đã tham gia 9 gói thầu và trúng 7 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 9,2 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán của doanh nghiệp này là khoảng 95.09%.

Phân tích sâu hơn về lịch sử trúng thầu cho thấy một quy luật khá rõ nét: Lượng Tâm thường xuyên được lựa chọn bởi các chủ đầu tư lớn trong ngành xăng dầu và an ninh. Cụ thể:

Tháng 12/2024: Trúng gói thầu "Sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại Kho xăng dầu K14" của Công an Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị 97.200.619 đồng.

Tháng 10/2023: Liên danh chính trúng gói "Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kho dự trữ xăng, dầu" của Phòng Hậu cần Công an TP.HCM, giá trị hơn 2,19 tỷ đồng.

Tháng 7/2023: Liên danh phụ trúng gói "Thi công lắp đặt hệ thống kiểm soát tỷ trọng..." của Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn), giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Tháng 1/2022: Trúng gói "Gia công ống...hệ thống làm mát...bồn" của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, giá trị gần 1,4 tỷ đồng.

Việc liên tiếp trúng các gói thầu có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đặc thù cho thấy Lượng Tâm dường như đã xây dựng được uy tín và năng lực trong một phân khúc thị trường hẹp. Mối quan hệ với 7 bên mời thầu, chủ yếu thuộc hệ thống Petrolimex và các đơn vị hậu cần của Công an, đặt ra một câu hỏi về lợi thế "sân nhà", tuy nhiên cũng có thể được lý giải bởi sự chuyên môn hóa của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch hóa quá trình "làm rõ" hồ sơ dự thầu

Dưới góc độ pháp lý, việc cho phép nhà thầu làm rõ hồ sơ là một quy định tiến bộ, nhằm tránh việc loại bỏ các nhà thầu có năng lực tốt chỉ vì những sai sót nhỏ, không cơ bản trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc làm rõ hồ sơ dự thầu là cần thiết để bên mời thầu đánh giá một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rất chặt chẽ về phạm vi làm rõ. Cụ thể, nhà thầu chỉ được làm rõ những nội dung chưa rõ trong E-HSDT, nhưng không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp, và đặc biệt là không được thay đổi giá dự thầu."

Luật sư Vinh nhấn mạnh: "Trong trường hợp của gói thầu tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre, việc cho phép Công ty Lượng Tâm bổ sung các tài liệu như biên bản nghiệm thu để chứng minh kinh nghiệm, hay làm rõ biện pháp thi công, thông số kỹ thuật là phù hợp với tinh thần của luật. Điều quan trọng là quá trình này phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tất cả các yêu cầu và phản hồi được ghi nhận bằng văn bản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này không chỉ tạo sự công bằng cho các nhà thầu mà còn giúp chủ đầu tư lựa chọn được đơn vị thực sự có năng lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho dự án."

Tóm lại, chiến thắng của Công ty Lượng Tâm tại gói thầu của Petrolimex Bến Tre là một ví dụ điển hình về một quy trình đấu thầu qua mạng hiện đại, có sự tương tác giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu. Vụ việc một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong đấu thầu, đặc biệt là trong khâu làm rõ E-HSDT, nhằm hướng tới một thị trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.