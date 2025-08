Gói thầu tại Trường CĐ Long An: Loại nhà thầu giá thấp, vì sao?

Một phát hiện bất ngờ: Giám đốc Công ty TMC, ông Trần Minh Cuộc, lại là Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá các gói thầu do đối thủ là Công ty Khải Đăng mời thầu, nơi nhà thầu Nhâm Đức Hưng thường xuyên trúng.

Trong quá trình tìm hiểu về Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng, PV Tri thức và Cuộc sống nhận thấy một mô hình quan hệ đặc biệt giữa nhà thầu này và hai đơn vị tư vấn mời thầu lớn tại Long An là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng (MST: 1101993109, do bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC (MST: 1102040229, do ông Trần Minh Cuộc làm Giám đốc).

Nhà thầu "quen mặt" của hai bên mời thầu lớn