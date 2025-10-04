Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu 73 tỷ tại Sở Y tế Khánh Hòa: Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa trúng sát giá

Liên danh Công ty Hoàn Châu - Công ty Anh Khoa vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị y tế trị giá gần 73 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,148%, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Liên danh gồm Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu và Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa vừa được công bố trúng gói thầu "Thiết bị y tế" trị giá gần 73 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 108 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,148%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng"

Mới đây, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đã ký Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 25/09/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị y tế" (mã thông báo mời thầu IB2500359344). Gói thầu thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa, có giá dự toán được duyệt là 73.103.370.000 đồng.

qd-8941.jpg
Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 25/09/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị y tế". Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 10/09/2025, gói thầu này chỉ có hai nhà thầu tham gia, gồm: Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa và Công ty Cổ phần trang thiết bị và Vật tư Y tế Hà Nội (MSDN: 0101770742).

Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị Y tế Việt Nam lập cho thấy, cả hai nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Tuy nhiên, về giá, Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa bỏ giá 72.995.000.000 đồng, trong khi Công ty Cổ phần trang thiết bị và Vật tư Y tế Hà Nội bỏ giá cao hơn một chút là 73.050.000.000 đồng.

Kết quả, Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa đã được phê duyệt trúng thầu với giá 72.995.000.000 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu 108.370.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ 0,148%. Lý do Công ty Cổ phần trang thiết bị và Vật tư Y tế Hà Nội không trúng thầu được nêu là "nhà thầu xếp hạng thứ hai".

Năng lực nhà thầu và lịch sử trúng thầu dày đặc

Được biết, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu (MSDN: 0304390697), thành lập năm 2006, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong lịch sử hoạt động, công ty này đã tham gia 138 gói thầu và trúng 121 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến gần 88%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là hơn 1.096 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Hoàn Châu đã tham gia 36 gói thầu và được công bố trúng 30 gói. Đáng chú ý, hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này đặc biệt sôi động tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Rất nhiều gói thầu do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc như Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa làm chủ đầu tư đều ghi nhận sự có mặt và trúng thầu của Công ty Hoàn Châu.

Điển hình là gói "Mua sắm hệ thống chụp cắt lớp vi tính" trị giá 14,85 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (tiết kiệm 0,67%), hay gói "Cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế" trị giá 9,98 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (tiết kiệm 0,2%). Kịch bản một mình một ngựa hoặc chỉ có một đối thủ "quen mặt" tham gia và trượt thầu dường như khá phổ biến tại các gói thầu này.

Cần sự minh bạch và cạnh tranh thực chất

Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là vấn đề được dư luận và các chuyên gia quan tâm. Điều này có thể phản ánh năng lực vượt trội của nhà thầu, nhưng cũng có thể tiềm ẩn những dấu hiệu về việc tối ưu hóa hồ sơ mời thầu hoặc thiếu tính cạnh tranh thực sự.

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra hành lang pháp lý rất rõ ràng, hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá một cuộc thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, lặp đi lặp lại ở một chủ đầu tư và một nhà thầu thì là một chỉ dấu cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mục tiêu của đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm với giá cả hợp lý nhất trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh. Khi một gói thầu chỉ có một hoặc hai nhà thầu tham gia, và giá trúng thầu lại quá sát giá gói thầu, thì mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế chưa đạt được như kỳ vọng".

Liệu năng lực của Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa có thực sự vượt trội so với các đối thủ khác trên thị trường? Vì sao các gói thầu tại Sở Y tế Khánh Hòa thường xuyên có ít nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa.

#gói thầu thiết bị y tế Khánh Hòa #Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa #đấu thầu công khai Khánh Hòa #tỷ lệ tiết kiệm ngân sách #giá trúng thầu cạnh tranh #minh bạch trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Đô thị Đà Lạt: Năng lực và những dấu hỏi từ các gói thầu "quen mặt"

Trúng Gói thầu số 01 với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 19%, nhưng dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt lại thường xuyên trúng các gói thầu khác với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, đặc biệt tại một số bên mời thầu quen thuộc.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Tuần tra, duy tu bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt 6 tháng năm 2025 (từ tháng 7 đến tháng 12), một trong những gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông cho thành phố du lịch này. Theo Quyết định phê duyệt số 05/QĐ-BQLDAĐL ngày 23/09/2025 do ông Mai Cao Kỳ, Phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt ký , đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (MSDN: 5800075878) với giá trúng thầu là 5.252.202.389 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 05/QĐ-BQLDAĐL ngày 23/09/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Tuần tra, duy tu bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt 6 tháng năm 2025 (từ tháng 7 đến tháng 12). Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thành Đạt trúng 5 gói thầu cung cấp suất ăn: "Bách phát bách trúng", tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng

Công ty TNHH ĐTTMDV Thành Đạt ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các trường tiểu học ở TP.HCM trong năm 2025. Đáng chú ý, tất cả các gói thầu đều có giá trúng thầu bằng giá gói thầu, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Mới đây, ngày 19/09/2025, bà Bùi Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tam Thắng) đã ký Quyết định số 101/QĐ-THLTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú”. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thành Đạt (MSDN: 3501660919) với giá trúng thầu là 7.250.400.000 đồng – một con số trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu được phê duyệt trước đó vào ngày 13/09/2025 tại Quyết định số 83/QĐ-THLTT.

qd-2064.jpg
Quyết định số 101/QĐ-THLTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú”. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Alpha Vietnam: "Một mình một ngựa" tại gói thầu của ĐH Quốc gia TP HCM

Công ty Cổ phần Alpha Vietnam là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 2,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu, nhất là khi phân tích dữ liệu cho thấy một tỷ lệ trúng thầu đáng chú ý tại đây.

Mới đây, ngày 23/9/2025, ông Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) - đã ký Quyết định số 2912/QĐ - KHTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp: Sửa chữa và cung cấp, lắp đặt thiết bị". Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm "Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể dục thể thao tại Cơ sở 02 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên năm 2025".

qd-1.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Công ty Cổ phần Công nghệ HACO Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm thiết bị tại Viện Đào tạo Chất lượng cao với giá 3.807.496.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 0,49%, một con số gây nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Công ty Cổ phần Công nghệ HACO Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm thiết bị tại Viện Đào tạo Chất lượng cao với giá 3.807.496.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 0,49%, một con số gây nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh.

Ô tô Trường Long trúng thầu sát giá: Năng lực khủng cỡ nào?

Ô tô Trường Long trúng thầu sát giá: Năng lực khủng cỡ nào?

Vừa qua, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được chỉ định trúng gói thầu gần 1,9 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,22%. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng thầu ấn tượng với tỷ lệ thắng hơn 83% và có mối quan hệ "thân thiết" với nhiều đơn vị ngành điện.